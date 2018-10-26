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Москва, 26.10.2018

Прогноз погоды: МЧС предупреждает о гололедице в Москва и МО

«Expert Online» 2018

МЧС сообщает о гололедице в ночь на 27 октября в Москва и Подмосковье. По прогнозу в Москве ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

"Неблагоприятные природные явления: ночью местами гололедица, днем местами порывы ветра 12-17 метров в секунду", — сообщается в прогнозе, которое ведомство разместило на своем сайте.

Ранее "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра был объявлен сотрудниками Гидрометцентра.
По данным прогноза погоды для Москвы на выходные в субботу, 27 октября в столичном регионе ожидается нулевая температура ночью, днем воздух прогреется до семи градусов тепла.

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