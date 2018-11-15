Независимые АЗС обвинены в монополизме и коррупции

Занимая на российском рынке долю в 30%, а не в 60%, как они провозглашают, независимые АЗС «влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба», заявил главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

Вертикально-интегрированные компании (ВИНКи) под угрозой антимонопольного разбирательства не могут дать цену ниже местных, независимых от них автозаправочных станций. А «значит, вынуждены даже поднимать цену», — пояснил глава «Роснефти», приведя пример одного из регионов, где «ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также… цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети» принадлежащие ВИНК.

«Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется “Октан”, — привел он так же конкретный пример. — У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе».

Такое положение дел, сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос ведущего, объясняет «одно слово — коррупция».

«Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», — подчеркнул глава «Роснефти».

Представители независимых АЗС жалуются на высокие оптовые цены, по которым НПЗ, принадлежащие ВИНК, отпускают моторное топливо. При этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев характеризует как нездоровую активность «так называемых независимых АЗС, точнее некой группы лоббистов, которая от их имени выступает. Все эти лоббисты являются активными игроками местного рынка. И не просто игроками, а полумонополистами или монополистами, перекупщиками и трейдерами. И когда они говорят, что им не хватает каких-то объёмов, они в своих розничных сетях реализуют малую часть того, что они закупают… И они жалуются на оптовые цены. Ребята, что же вы жалуетесь на опт, если вы столько закупаете? То есть вам это выгодно», — подчеркивает он.

Характер подобных коммерческих схем анализирует генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин: « Любопытно, что в Приморском крае частные сети закупают в 4, а то и 5 раз больше, чем могут реализовать. А когда закупаемые объёмы настолько превышают потребности, это означает, что мы имеем дело с классическими перекупщиками и спекулянтами, тесно связанными к тому же с местными властями».

По его словам, с их помощью частные владельцы АЗС пытаются пролоббировать не только снижение оптовых цен, но и производство низкооктанового бензина АИ-80, давно уже не выпускаемого ВИНКами. Но под видом этого топлива будет продаваться суррогат, поясняет Алексей Мухин. Он считает, что задачи владельцев частных АЗС состоят в избавлении их от контроля, как за качеством топлива, так и за ценами. В то же время ВИНКи, указывает политолог, готовы некоторое время даже работать себе в убыток и давно пытаются унифицировать правила игры на розничном топливном рынке.

Как далекую от идеальной он характеризует также ситуацию на бирже, где одна компания закупает около 30% нефтепродуктов и затем перепродает: «По сути, это не запрещено, но это и есть спекулятивные операции, которые формируют ценовой фон. Непрозрачная структура биржи позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка», удлиняя цепочку посредников и в результате накручивая цену для конечного потребителя.

По мнению и представителей «Роснефти», и экспертов одним из решений накопившихся проблем является перенос уплаты акцизов с НПЗ, как это происходит сейчас, на бензоколонку. Последнее будет более логичным, так как акциз является налогом на потребление, и позволит, очевидно, эффективнее контролировать финансовую сторону работы АЗС.

В целом, усиление контроля на топливном рынке представляется необходимым. Экономист Никита Кричевский в комментарии для РБК оценил объем неучтенного оборота нефти в отдельных регионах как доходящий до 20 процентов. Эта нефть становится контрафактным, а то и суррогатным топливом на мини-НПЗ, которыми владеют «теневые олигархи», сбывающие контрафакт через свои сети АЗС. Он отмечает, что такая деятельность «невозможна без тесной коррупционной поддержки со стороны налоговиков, со стороны других проверяющих организаций».

По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников РФ Рустама Танкаева, которое приводит bfm.ru, в то время как вертикально интегрированные компании, оказавшись заложниками очень сложной рыночной ситуации, работают себе в убыток, «компании-посредники, компании-реализаторы забирают на себя прибыль и ожидания потребителей, что цены будут расти». Как «Роснефть», так и эксперты обвиняют независимые АЗС в накрутках цены путем многочисленных перепродаж, цепочка которых начинается после приобретения топлива у ВИНК по оптовой цене или на бирже. В результате официальная прибыль оказывается искусственно заниженной, а оптовые цены для налоговиков и регулятора (ФАС) предстают завышенными.

Никита Кричевский подытоживает: «До поры до времени ВИНКи терпели эту ситуацию, что, конечно, не говорит в их пользу. Но в тот момент, когда так называемые независимые АЗС откровенно закусили удила и начали изображать из себя “униженных и оскорбленных”, при том, что большинство из них являются по большому счету обычными спекулянтами, терпение ВИНКов, наконец, закончилось». На бирже и региональных рынках бал правят перекупщики, считает он, чьи посреднические цепочки складываются в аффилированные структуры, которые и «решили нагреться на топливном кризисе, используя создавшуюся ситуацию для получения сверхприбыли».