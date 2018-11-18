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Москва, 20.11.2018

Детейлинг авто: особенности проведения процедуры

«Expert Online» 2018

Детейлинг автомобиля представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление его экстерьера и интерьера.

Заказать дейтелинг авто вы можете как в России, так и в Украине, к примеру в Киеве в компании https://car-care.com.ua/. Данный процесс состоит из трех стадий:

  • наружный детейлинг;
  • детейлинг салона;
  • детейлинг двигателя.

В ходе первой стадии работы выполняются по индивидуальному плану в соответствии с состоянием автотранспортного средства и пожеланиями его хозяина. Наружный детейлинг включает в себя следующие виды работ:

  • устранение загрязнений с кузова;
  • мытье автомашины с использованием химикатов;
  • устранение устойчивых загрязнений с использованием специальной глины;
  • восстановление полировки кузова путем снятия верхнего слоя лакокрасочного покрытия, устранения мелких царапин, небольших сколов, потертостей;
  • нанесение на поверхность пастоподобных и жидких составов, которые формируют на ней защитную пленку, замедляющую выгорание краски и повышающую стойкость к механическим дефектам;
  • натирание стекол водоотталкивающим составом для заполнения царапин и улучшения видимости дороги.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур внешний вид автомобиля становится привлекательным, как будто он только что сошел с конвейера.

В ходе второй стадии работ производится очистка и уборка салона автомашины. Для мытья дверной обивки, ковриков, потолка, чехлов, приборной панели используют специальный шампунь. Обивку салона из ткани очищают с использованием пара, жидких химических средств, пылесоса. Выполняются полировка и восстановление имеющих царапины и потертости элементов из металла с использованием шлифования. Обработка кожаных частей осуществляется при помощи специального кондиционера. При необходимости мягкие части салона авто заклеиваются и штопаются. В отдельных случаях выполняется его частичная разборка с последующей чисткой труднодоступных участков.

Наиболее ответственная часть детейлинга – мытье двигателя. Она требует владения навыками и знаниями, использования специальных материалов и инструментов. Если краска на элементах двигателя шелушится, то эти участки покрывают противокоррозийным составом, а в случае значительного повреждения защитного слоя используют грунтовку. Мосты и глушитель старательно очищаются от осевших на них грязи и нагара.

Необходимо отметить, что столь тщательный детейлинг требуется только для автомобиля с большим пробегом. Для сравнительно новой автомашины можно обойтись очисткой кузова и нанесением защитного покрытия.

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