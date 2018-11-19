У российского бизнеса всплеск оптимизма

Аналитики IHS Markit опубликовали доклад Business Outlook, в котором говорится, что оптимизм частного российского бизнеса в октябре достиг наивысших показателей с октября 2017 года. При этом, пишет РБК со ссылкой на текст документа, позитивные настроения царят в основном в сфере услуг, тогда как промышленники пессимистичны.

Так, чистый баланс ожиданий компаний (доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет сокращения производства) составил 25%. Хотя этот показатель и ниже среднемирового (28%), он превышает средний результат в странах с развивающимися экономиками (22%). Рост уверенности связан с ожиданиями по увеличению спроса, доступом к новым рынкам и наращиванием инвестиций, указывают аналитики.

Российские компании прогнозируют не только положительные условия для ведения своего бизнеса. Как отмечается в обзоре, респонденты отмечают растущую потребность в кадрах в следующем году, ждут усиления инфляционного давления (на это указывает рекордное количество компаний с июня 2013 года), а также роста расходов. С 1 января НДС в России увеличится с 18 до 20% — в связи с этим Центробанк ждет всплеска инфляции в начале года, а Минэкономразвития — замедления экономического роста по итогам года.

Исследования такого рода всегда субъективны, несмотря на значительную выборку, поэтому относиться к ним серьёзно нельзя, считает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Особенно интересно эти данные спроецировать на отчёт аналитиков Goldman Sachs, которые, в частности, оценивают отрицательный разрыв потенциального выпуска в российской экономике, как самый большой среди крупнейших экономик мира. (Иными словами, реальный ВВП меньше потенциального).

А согласно исследованию Вloomberg, объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных четыре года назад. Впрочем, констатирует эксперт, это тоже субъективная оценка. Вопрос лишь в том, кому верить.

Объяснить позитивный настрой отечественных предпринимателей можно природой людей верить в лучшее, никаких других серьёзных предпосылок к такому настрою нет, особенно на фоне падений цен нефть, считает Ирина Капитанова. Скепсис западных аналитиков так же можно объяснить, например, их субъективным отношением к нашей стране. Поэтому каждый волен выбирать себе модель экономического поведения и следовать ему, исходя из своих представлений о прекрасном, говорит она.

Между тем, позитивные настроения в сфере услуг чувствуются благодаря увеличению спроса со стороны населения, которое снова готово тратить больше, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Но, указывает он, зарплаты остаются на прежнем уровне, а вот на фоне снижения ставок по потребительским кредитам, их портфель растет опережающими темпами.

Более скромные ожидания промышленников связаны, с одной стороны, с нестабильностью валютного рынка, санкционными ограничениями, а с другой – с ожиданиями грядущих изменений в налоговых расчетах: это и увеличение НДС, и возможное снижением спроса из-за увеличения цен в результате смены правил игры. Тем не менее, Россия активно развивает международные отношения и усиливает экономическое партнерство с перспективными для промышленной отрасли рынками Китая, Вьетнама, ЕАЭС.

В опросах люди пытаются казаться чуть лучше, чем они есть на самом деле, и обозначают перспективы своего бизнеса тоже чуть лучше, чем в жизни, это известное искажение, отмечает, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, по уровню реальных доходов граждан экономика России находится где-то в 2012 году.