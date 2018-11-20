Меркель сделала заявление по Brexit

Ангела Меркель – федеральный канцлер Германии – завила, что необходимо добиться организованного выхода Великобритании из Евросоюза, чтобы оставаться с Лондоном в хороших отношениях.

Об этом она рассказала журналистам перед встречей с главой правительства Дании Ларсом Расмуссеном, передаёт РИА Новости.

«Мы хотим добиться двух вещей: организованного выхода Великобритании из ЕС, а также хороших, дружеских, тесных и партнёрских отношений в будущем», – подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее канцлер ФРГ заявляла, что отсутствие соглашения между Евросоюзом и Лондоном станет самым плохим вариантом.

«Выработанное соглашение должно всё-таки стать базой для Brexit», - подчеркнула тогда Меркель.