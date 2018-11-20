Особенности земельных и кадастровых работ

Землеустроительные и кадастровые мероприятия вместе с инженерными изысканиями дают возможность получить всю необходимую информацию для объединения, разбивки и смены целевого назначения участков земли, для возведения, реконструкции и капремонта зданий.

Землеустроительные работы представляют собой совокупность действий, совершаемых госструктурами вместе с геодезическими организациями, такими как https://bti.com.ru/, в рамках изучения наделов земли. Результаты данных работ принимаются за основу для размежевания территорий и для планирования направления их использования. В состав исследований входят следующие мероприятия:

сбор информации о нынешнем состоянии участка;

описание точного местонахождения границ, соответствие фактических характеристик внесенным в ЕГРН записям – оформление всех документов производится согласно нормативным актам;

картографические работы, геодезические исследования, предусматривающие сбор информации на подвергаемом проверке участке путем выполнения замеров землевладения, наблюдения за происходящими на нем переменами, установления координат и высот;

вычисление границ земельного участка с расстановкой и закреплением знаков, внесение параметров в землеустроительную документацию;

планирование последующего использования участка для фиксации за ним целевого назначения согласно утвержденным планам развития региона и всей страны;

обустройство расположенных на отдаленных территориях наделов земли, которые используются для проведения сельскохозяйственных работ без смены привычного для местных жителей жизненного уклада.

Кадастровые работы представляют собой совокупность мероприятий, нацеленных на сбор информации обо всех типах строений с дальнейшим их изучением и регистрацией. Они необходимы для подготовки технической документации на здания и участки земли. Все сведения используются для проведения учета домов и внесения в реестр. На основании этих сведений собственник производит оформление правоустанавливающих документов.

Перед производством кадастровых работ проводится предварительная проверка участка земли на соответствие градостроительному плану. Пересечение его границ с другими участками и соседними административными единицами недопустимо. При межевании недопустима разбивка, при которой объект будет препятствовать эксплуатации примыкающих к нему земель. Исследования проводятся на наделах, где располагаются: