Особое призвание: все о программе наставничества

Наставничество относится к традиционным методам обучения и является одной из старейших в истории моделей передачи знаний.

Простым объяснением этому термину послужит фрагмент из книги Дэвида Клаттербака «Каждый нуждается в наставнике»: «Наставник — это человек, обладающий опытом, готовый делиться своими знаниями с менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. Первейшей характеристикой наставника должно быть совмещение в одном лице ролей родителя и сверстника, он должен быть своего рода переходной фигурой в развитии индивида».

К сожалению, сегодня элементы наставничества можно встретить только в 20-30% российских компаний, поэтому в рамках приближающейся Премии и Форума «Woman Who Matters» мы пообщались о программе наставничества с Марией Дараган-Сущовой, начальником центра обучения компании «Азбука Вкуса».

WWM: Расскажите, пожалуйста, на примере Вашего проекта, что включает в себя понятие «наставника» в бизнес-сфере.

Мария Дараган-Сущова: Наставник в нашей компании – это не просто специалист: ему нужно не только хорошо разбираться в своей сфере, но и иметь профессиональную психологическую подготовку. Мы учим сотрудников грамотной передаче знаний, тонкостям коммуникации, решению спорных ситуаций. Будущие наставники участвуют в групповых тренингах и работают по индивидуальному плану развития компетенций. Большую помощь им оказывают опытные коучи, которые занимают руководящие должности в компании.

WWM: По каким критериям выдвигают человека на эту роль? Часто ли можно встретить Женщину-наставника?

Мария Дараган-Сущова: Безусловно, поскольку наставничество, на наш взгляд, чисто женская профессия. Ведь именно женщины больше склонны к эмпатии. Они умеют тонко чувствовать эмоциональное состояние людей и оказывать необходимую поддержку. Мужчины значительно реже бывают наставниками. Во всяком случае, в нашей компании 93% наставников – это женщины.

Я думаю, что требования к такому сотруднику практически везде схожи: он должен быть лучшим в своем деле, обладать лидерскими качествами. Это человек, который пользуется уважением в коллективе, к его мнению прислушиваются.

WWM: Какие трудности могут возникнуть у наставника и его подопечного?

Мария Дараган-Сущова: Наиболее частая проблема между наставником и подопечным, как бы банально ни звучало, – это разные мотивы при единых целях. Мы, например, учим сотрудников применять рефрейминг: эта практика позволяет взглянуть на жизненные ситуации под другим углом, переосмыслить их, найти более позитивную сторону.

Очень важно слышать другого и уметь поставить себя на его место. Когда это получается – проблемы практически исчезают. Но все, безусловно, зависит от мотивации.



WWM: Как данная программа в России может повлиять на предпринимательство в целом?

Мария Дараган-Сущова: Если говорить тезисно, я бы выделила несколько моментов: повышение квалификации сотрудников, ускорение процесса адаптации персонала, развитие корпоративной культуры, ну и самое ценное для компании – уменьшение текучести кадров и повышение заинтересованности новых сотрудников в получении работы в компании. Как известно, количество времени и затраченных ресурсов всегда перерастает в качество, а именно это мы и ценим.

WWM: Что стоит рассказывать на Форуме, чтобы руководители разных компаний внедрили программу наставничества? Какие вдохновляющие кейсы можно привести в пример?

Мария Дараган-Сущова: Мне кажется, что практически невозможно написать единую формулу для каждой компании, которая хочет внедрить программу наставничества. Проект «Азбука Вкуса» был разработан специально для нас, и просто реализовать его в другой организации не получится. Безусловно, кейсы, которые будут рассказываться на Форуме, могут вдохновить представителей компаний на включение аналогичных программ в свои бизнес-стратегии.