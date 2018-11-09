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Москва, 09.11.2018

В России могут изменить правила техосмотра

«Expert Online» 2018

В ближайшее годы в нашей стране могут изменить правила техосмотра (ТО) автотранспортных средств.

По словам Бориса Ионова – представителя компании «Электронный паспорт» – в настоящее время в РФ разрабатывается абсолютно новая система ТО, пишет газета «Коммерсант».

При этом, как подчеркнул Ионов, предлагается ввести индивидуальную программа, основанную на характеристиках транспортного средства, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

После чего на основе анализа будет построена хорошая или наоборот плохая история автомобиля. Отмечается, что в дальнейшем хорошая история позволит автовладельцу проводить более дешёвое ТО. А плохая – более тщательное и финансово затратное.

Однако, для введения новой системы ТО может уйти несколько лет, так как это потребует внесения изменений в закон о техосмотре и другие нормативные акты.

«Кроме того, должна накопиться определённая история автомобилей. А на это точно уйдёт ни один год», – резюмировал представитель компании «Электронный паспорт».

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