С 1 декабря Эстония закроет все погранпереходы на границе с Россией, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его словам, поводом стали якобы доказательства причастности российской военной разведки к диверсии против оборонного предприятия страны. Мера призвана ограничить возможности Москвы «проводить враждебные действия» и «усилить контроль за обходом санкций», заявил министр

Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.

Решение принято после того, как эстонские власти якобы получили «доказательства причастности» российской военной разведки (ГРУ) к диверсии против оборонного предприятия страны, заявил глава МИД Эстонии.

По словам Маргуса Цахкны, закрытие погранпереходов якобы должно ограничить возможности России «проводить враждебные действия» на территории Эстонии и «усилить контроль за обходом санкций». Министр также сообщил, что проинформировал о решении коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

В феврале 2026 г. Эстония уже вводила ограничения на работу двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Правительство решило закрывать «Лухамаа» и «Койдула» на ночь в течение трех месяцев, чтобы усилить контроль на других участках границы.