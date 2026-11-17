С 1 сентября 2027 г. российские банки будут проверять количество имеющихся у клиента карт перед выдачей новой, сообщил Банк России. В случае наличия более 20 карт в кредитной организации будет отказано

ЦБ запустит единую систему учета платежных карт с 1 сентября 2027 г. Об этом сообщил регулятор.

«Регулятор определил, как и в какие сроки банки обязаны передавать информацию в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). До 1 сентября 2027 г. в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах — номер, вид и ИНН клиента», — говорится в сообщении.

В системе будут храниться номер, вид карты и ИНН владельца. Оператором ЕСУПК станет НСПК, которая обеспечит банкам доступ к системе и обеспечит круглосуточную обработку и хранение данных.

С этой даты банки обязаны уточнять количество имеющихся у клиента карт перед выдачей новой. Если число карт превышает 20, в получении новой карты будет отказано. Ранее выданные карты продолжат действовать. Ограничение введено для борьбы с мошенниками, использующими массово оформленные карты для вывода и обналичивания похищенных средств.