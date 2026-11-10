Доля рыночной ипотеки в октябре выросла до максимума с 2022 года

Объемы выдач семейной ипотеки в России в октябре упали в пять раз — с 65 тыс. до 14 тыс., сообщили аналитики «Дом.РФ». Это привело к тому, что доля выдачи рыночной ипотеки по объему выросла до максимума с 2022 г., хотя в абсолютном выражении показатель остался на июньском уровне

Доля выдачи рыночной ипотеки по итогам октября выросла до максимума с 2022 г., следует из аналитических материалов «Дом.РФ».

Это произошло в результате сокращения выдач ипотеки по программам с господдержкой: доля рыночных программ выросла до 73% по количеству и до 59% по объему — «максимума по объему с марта 2022 г.», оценили аналитики.

При этом в абсолютном выражении выдачи рыночной ипотеки практически не изменились по сравнению с июнем: в октябре банки выдали 56 тыс. кредитов на 181 млрд руб. на рыночных условиях, отметили в «Дом.РФ». В целом же по итогам десяти месяцев банки предоставили 864 тыс. кредитов на 3,9 трлн руб. Это на 24% больше по количеству и объему, чем за тот же период 2025-го.

Выдачи семейной ипотеки в октябре упали почти в пять раз по сравнению с сентябрем — до 14 тыс. кредитов на 86 млрд руб. К сравнению: в сентябре показатель составлял 65 тыс. выдач, в июле-августе — 28 тыс., следует из данных «Дом.РФ». По всем ипотечным программам с господдержкой в октябре было выдано 21 тыс. новых кредитов на 124 млрд руб., уточнили аналитики.