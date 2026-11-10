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Доля рыночной ипотеки в октябре выросла до максимума с 2022 года

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 18:15
Фото: Jakub Żerdzicki/Unsplash
Объемы выдач семейной ипотеки в России в октябре упали в пять раз — с 65 тыс. до 14 тыс., сообщили аналитики «Дом.РФ». Это привело к тому, что доля выдачи рыночной ипотеки по объему выросла до максимума с 2022 г., хотя в абсолютном выражении показатель остался на июньском уровне
Доля выдачи рыночной ипотеки по итогам октября выросла до максимума с 2022 г., следует из аналитических материалов «Дом.РФ».
Это произошло в результате сокращения выдач ипотеки по программам с господдержкой: доля рыночных программ выросла до 73% по количеству и до 59% по объему — «максимума по объему с марта 2022 г.», оценили аналитики. 
При этом в абсолютном выражении выдачи рыночной ипотеки практически не изменились по сравнению с июнем: в октябре банки выдали 56 тыс. кредитов на 181 млрд руб. на рыночных условиях, отметили в «Дом.РФ». В целом же по итогам десяти месяцев банки предоставили 864 тыс. кредитов на 3,9 трлн руб. Это на 24% больше по количеству и объему, чем за тот же период 2025-го.
Выдачи семейной ипотеки в октябре упали почти в пять раз по сравнению с сентябрем — до 14 тыс. кредитов на 86 млрд руб. К сравнению: в сентябре показатель составлял 65 тыс. выдач, в июле-августе — 28 тыс., следует из данных «Дом.РФ». По всем ипотечным программам с господдержкой в октябре было выдано 21 тыс. новых кредитов на 124 млрд руб., уточнили аналитики. 
24 сентября правительство утвердило дифференцированную ставку по программам семейной ипотеки, изменения начали действовать с 1 октября. Теперь ставка кредита зависит от числа детей в семье и региона проживания заемщика. Программа семейной ипотеки в России действует до 31 декабря 2030 г.
Тэги
Семейная ипотека Банки Статистика

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