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Как промышленный дизайн меняет производство

Актуальная деловая повестка развития российской промышленности

Новости партнеров 11 ноя 2026
Фото: пресс-служба Лаб 20-50
19 ноября Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» при поддержке Минпромторга РФ и Музея транспорта Москвы проведет Форум промышленного дизайна «Дизайн День».
ММероприятие соединит транспорт — главную тему музея — с актуальной деловой повесткой развития российской промышленности. В форуме примут участие представители органов государственной власти и отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и профессионального дизайн-сообщества.
Программа «Дизайн Дня» построена как последовательный дискурс о том, как промышленный дизайн меняет производство — от государственной повестки до конкретных кейсов. Форум откроется панельной дискуссией о трансформации промышленного кода: как продуманный дизайн влияет на экономику продукта, делает российские компании узнаваемыми.
Продолжит тему публичное интервью об облике московской промышленности — о том, как заводы превращаются в бренды и какую роль в этом играет город. Завершает деловую часть серия выступлений предприятий с кейсами, которые уже встроили дизайн в свои производственные процессы.
Вторая половина дня отдана живому разговору о профессии. Формат интеллектуального стендапа «Лица дизайна» — это серия коротких, личных историй от практиков о том, как создается ДНК городского транспорта, что позволяет создавать востребованные решения и как дизайн готовит нас к беспилотному будущему. Завершит день дизайн-баттл, где профессионалы дизайн-индустрии посоревнуются в красноречии и способности видеть суть предметного мира, опираясь на принципы промышленного дизайна. В течение дня у участников форума будет возможность посетить экспозицию Музея транспорта Москвы.
«Дизайн День» — крупнейшее отраслевое мероприятие страны, посвященное индустрии промышленного дизайна. Проводится с 2020 г. За это время форум стал авторитетной площадкой для дискуссий, обсуждений трендов и обмена мнениями между государством, промышленностью и дизайн-сообществом.
Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторские работы для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. «Лаб 20-50» — победитель престижных мировых дизайн-премий: Red Dot Award в категории Design Concept («Концепция дизайна») за концепт городского электропоезда AIRSCP; iF Design Award за концепт автономной транспортной системы OIII; A’Design Award за проект вагона метро «Москва 2024 — Пассажирский вагон для метро».

Музей транспорта Москвы — это пространство городской культуры движения, где в центре внимания оказываются технология, история и человек. В сентябре 2026 г. мэр Москвы Сергей Собянин в отреставрированном здании гаража Константина Мельникова открыл новый музейный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м. В него входит постоянная экспозиция об истории городского транспорта, мультифункциональное пространство «Клуб», детский центр «Автолаборатория», Архивно-библиотечный центр, кафе, сувенирные магазины и музейный двор.

Форум пройдет в пространстве «Клуб» Музея транспорта Москвы. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте форума.
Тэги
Промышленность Промышленный дизайн Промышленное развитие Форумы Дизайн Дизайн День Лаб 20-50

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