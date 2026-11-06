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Перспективы университетских разработок и пути их выхода на рынок

В Москве пройдет Всероссийский форум «ТехПред-2026»

Новости партнеров 06 ноя 2026
Фото: пресс-служба ПУТП
V Всероссийский форум технологического предпринимательства «ТехПред-2026» пройдет в кластере «Ломоносов» 7–8 декабря и объединит представителей Минобрнауки и Минэкономразвития России, университеты, стартап-команды, бизнес, инвесторов и институты развития.
УУчастники форума обсудят, где технологическим проектам искать финансирование в 2027 году и что помогает стартапам перейти от первых грантов и инвестиций к устойчивой работе на рынке. Отдельные сессии будут посвящены развитию предпринимательской культуры в университетах, вовлечению преподавателей в технологическое предпринимательство и поддержке стартап-студий — от первых вложений до следующих раундов финансирования.
Еще одна тема программы — искусственный интеллект как рабочий инструмент технологического предпринимателя. Участники рассмотрят, как меняются требования к компетенциям основателей стартапов, а в рамках практической командной игры попробуют создать ИИ-агента. Также в программе — питч-сессия ТОП-50 университетских стартапов и церемония награждения ТОП-10 лучших проектов. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.
«В этом году мы проводим уже пятый, юбилейный, форум „ТехПред“. За эти годы он стал главной дискуссионной площадкой университетского технологического предпринимательства, а также местом ускоренного старта для многих талантливых команд. Сегодня важно не просто собрать на одной площадке университеты, предпринимателей, институты развития, бизнес и инвесторов, а помочь им услышать друг друга и согласовать действия. У каждого участника экосистемы свой голос и своя роль. По отдельности это сильные партии, а вместе мы можем создать партитуру будущего — следующий этап развития технологического предпринимательства в стране», — отметил начальник управления Платформы университетского технологического предпринимательства Дмитрий Алексеев.
Форум «ТехПред» — флагманское мероприятие Платформы университетского технологического предпринимательства (ПУТП), запущенной Минобрнауки России в 2022 г. Сегодня Платформа объединяет 539 вузов в 87 регионах страны, а число ее участников превышает 1 млн человек. За время работы в ее рамках создано почти 48 тыс. университетских стартапов и стартап-проектов. Статус малой технологической компании получили 242 участника Платформы.
Развитие университетских стартапов поддерживается на разных этапах — от формирования предпринимательских компетенций и акселерационных программ до грантовой поддержки и привлечения инвестиций через стартап-студии. За время работы Платформы проведено 5742 тренингов предпринимательских компетенций, в которых приняли участие более 405 тыс. человек. За 2022–2025 гг. реализовано 605 акселерационных программ с охватом более 327 тыс. участников. В рамках конкурса «Студенческий стартап» создано 9 тыс. стартапов. Стартап-студии привлекли 4,8 млрд руб., в том числе около 1 млрд руб. от соинвесторов.
Платформа университетского технологического предпринимательства входит в федеральный проект «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Тэги
ТехПред Форумы Предпринимательство Технологическое развитие Разработки Вузы

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