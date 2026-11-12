18 ноября в Москве пройдет XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Его организатором выступает компания «Иннопрактика» при поддержке Национального центра «Россия». Ключевая тема Конгресса — формирование экосистемы доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура могут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая возможности для технологического лидерства.

18 ноября в Москве пройдет XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». По словам первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика», общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой, доверие — это «невидимый капитал», который ускоряет развитие экономики. «Объединяя науку, бизнес, культуру и власть, экосистема доверия устраняет барьеры, открывает возможности для инвестиций и становится драйвером технологического лидерства и устойчивого развития страны. На основе доверия возникает международная кооперация, расширяются обмен технологиями и научное сотрудничество, что обогащает национальную модель инновационного развития и создает основу для экономического роста».

На пленарном заседании «Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти» спикеры поделятся практическими механизмами и инструментами, способными объединить разрозненные инновационные инициативы в целостную среду.

Участвовать в пленарном заседании приглашены помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Игорь Чайка, председатель правления — генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель ПАО «Банк ПСБ» Пётр Фрадков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)Александр Шохин, председатель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

В рамках 11 сессий участники Конгресса обсудят технологическое партнерство как основу доверия в новой архитектуре мировой экономики, сценарии технологического лидерства в различных сферах, в том числе в фарминновациях и ядерной медицине, роль искусственного интеллекта и квантовый мир будущего. Также на площадке мероприятия состоятся дискуссии о формировании образовательной экосистемы доверия, новых подходах к формированию кадрового потенциала отрасли АПК, национальных моделях научно-технологического прогнозирования.

На экспозициях выставочной территории Конгресса тема доверия обретет зримые очертания. Ассоциация «Национальных чемпионов» представит инновационные решения и образцы продукции высокотехнологичных производств. Фотовыставка работ финалистов международного конкурса «Картина мира», организованного «Иннопрактикой» и Государственной Третьяковской галереей в 2026 г., даст представление о понимании молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира.