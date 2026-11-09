Последние несколько лет в архитектурной сфере заметен рост интереса к дереву. Однако он выходит за рамки обращения к историческим традициям и культурному наследию: сегодня популярность обретает технологическая трансформация дерева, которое переходит из статуса природного материала для ограниченного числа объектов в инженерный, расширяя возможности для реализации смелых архитектурных замыслов.

Речь идет не про классическую древесину, а более продвинутый материал, который составляет конкуренцию, например, металлу и в настоящее время приобретает всё больше поклонников среди проектировщиков, архитекторов и строителей. Речь идет про LVL — конструкционный высокотехнологичный материал с невероятной прочностью, который позволяет создавать уникальные по своему масштабу объекты (учитывая, что это дерево). И в этот раз его возможности в своих концепциях представили студенты в рамках всероссийского конкурса «Проектирование модульных строений из LVL-бруса» (для туристического комплекса), организатором которого выступил АО «Новоторжский ЛПК» (крупнейшее деревообрабатывающее предприятие, которое развивается при поддержке ВЭБ.РФ) совместно со стратегическим партнером КБ Стрелка.

Конкурс собрал большое количество участников из разных уголков России: помимо Москвы и Санкт-Петербурга свои работы прислали студенты из Петрозаводска, Саранска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Иркутска и других регионов. Каждый (индивидуально или в команде) подошел оригинально к проекту, уделив внимание именно его смыслу, не ограничиваясь формальным представлением концепции объекта.

Проект «Луч»/Яна Мирзаева

«Современные технологии работы с деревом открывают большие возможности для архитектуры: позволяют создавать разнообразные по функции, масштабу и образу объекты. Особенно интересно видеть, как молодые архитекторы работают с LVL-брусом, ищут собственные решения и учитывают особенности материала. В проектах победителей есть и внимательное отношение к природному окружению, и интересная работа с формой, светом и пространством. Такие конкурсы дают студентам возможность познакомиться с современными строительными технологиями и попробовать применить свои идеи на практике. Уверен, что многие из этих решений могут стать отправной точкой для будущих реализованных проектов», — отметил Сергей Кузнецов, архитектор будущего ВЭБ.РФ, управляющий партнер КБ Стрелка.

Представленные работы отличались уровнем сложности, степенью проработки конструктивных решений с применением LVL, а также общей стилистикой. Участники продемонстрировали свои архитектурные способности, творческие идеи, предложив интересные планировочные решения, смелые детали в геометрии зданий, фасадов, не забыв всё это грамотно связать с окружающей средой. В шорт-лист вошло большое количество концепций, из которых было действительно сложно выбрать, так как почти каждый проект заслуживал своего внимания.

По итогам конкурса были определены победители в 3 номинациях: «Модульный дом 30 м²», «Модульный дом 50 м²» и «Модульный ресторан 100 м²».

«Разрабатывая наш проект, мы в первую очередь искали идеи, которые позволили бы раскрыть гибкость и выразительные возможности LVL. Не менее важным для нас был окружающий контекст: природный рельеф, особенности южного морского климата и атмосфера прибрежной территории. Так родилась концепция игры со светом. Резные модульные панели пропускают солнечные лучи, наполняя пространство ресторана ажурными световыми бликами в течение дня. Объединив художественную концепцию с продуманным функциональным зонированием, мы стремились создать пространство, в котором архитектура, интерьер и природное окружение гармонично дополняют друг друга. Особенно ценно было поработать над проектом в команде, обмениваться идеями и вместе искать наиболее удачные решения. Благодарим организаторов конкурса за возможность принять участие, проявить себя и познакомиться с интересными проектами других участников», — поделилась Дарьяна Лебедева, которая вместе с Аленой Лобанковой, взяла 1-е место в номинации «Модульный ресторан 100 м²» с проектом «Паруса». Студенты из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) переосмыслили образ парусов посредством архитектуры и света.

Проект «Паруса»/Дарьяна Лебедева, Алена Лобанкова

Яна Мирзаева, студентка Государственного университета по землеустройству, взяла 1-е место в номинации «Модульный дом 30 м²», заявив на конкурс проект «Луч», где уделила внимание лаконичной геометрии, фасадам из обожженного дерева и панорамному остеклению.

«О конкурсе я узнала из ТГ-канала „Я — Сергей Кузнецов“. Стало очень интересно проявить себя — ранее в конкурсах по проектированию не участвовала. Решила попробовать свои силы в этом, чтобы и изучить такой материал как LVL, и сделать планировку с конкретными задачами», — проект «МЕЖДУ» от Вероники Кирьяновой, студентки Донского государственного технического университета, победителя в номинации «Модульный дом 50 м²», получил особые симпатии от членов жюри. Концепцию отметили за выразительный силуэт и внимание к эстетике натурального дерева.

Проведение подобных конкурсов среди студентов показывает заинтересованность молодого поколения в создании новых архитектурных объектов, которые могут со временем стать национальным достоянием.

«Сегодня поддержка студентов профильных учебных заведений — одна из ключевых инвестиций в будущее архитектуры и строительной отрасли. Данный конкурс показал, как много в регионах России талантливых ребят, которым интересно погружаться в новые технологии и раскрывать их потенциал. Представленные проекты из LVL продемонстрировали, насколько разнообразными могут быть архитектурные решения с применением этого материала, еще раз подтвердив его широкие возможности в деревянном строительстве. Мы обязательно продолжим и в дальнейшем поддерживать студентов профильных вузов, помогая им реализовывать свои идеи и вносить вклад в будущее деревянного домостроения», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор ООО «ЛесИнвест» (управляющая организация АО «Новоторжский ЛПК») Константин Данилов.