В арт-пространстве «Матрёшка» в Сколково прошла церемония награждения 18-й Московской премии URBAN в сфере жилой недвижимости. Проекты оценивает независимое жюри из профессионалов рынка по итогам изучения документации, выездов на объекты и очных защит.

В этом году на премию заявились 80 застройщиков с более чем 114 проектами. В финал вышли 56 проектов от 32 девелоперов. Отбор проходил в три этапа: онлайн-голосование экспертов, выезды жюри на готовые объекты и очные защиты. В состав жюри вошли около 100 представителей отрасли, а результаты голосования проверял независимый аудитор премии «Технологии Доверия». Победителя Гран-при выбирали из десяти проектов, вышедших в финал сразу в нескольких номинациях, а финальное решение приняли гости церемонии в зале. Главную награду вечера, Гран-при, получил квартал здоровой жизни «Союз» группы «Родина». Девелопером года признана компания Sminex, персоной года — Владимир Щекин (группа «Родина»).

«Мы назвали вечер URBAN CODE, потому что хотели поговорить о том, чего не видно на рендере: о системе решений, из которой складывается сильный проект. Рынок сейчас непростой, девелоперы стали осторожнее. Но проекты, отмеченные в этом году, показывают, что на качестве компании не экономят: они продолжают вкладываться в архитектуру, среду и сервис. Именно такие решения задают ориентиры для всей отрасли», — отметила основатель премии URBAN Ольга Хасанова.

Элитный и премиальный сегмент

Sminex, получивший звание «Девелопер года», также победил в двух номинациях элитного сегмента. Дом «Палашёвский 11» признан лучшим жилым комплексом элит-класса Москвы, «Обыденский № 1» — лучшим клубным домом. Клубный дом «Форум» (MR Private) победил в номинациях «Комплекс года с лучшей архитектурой» и «Лучшее лобби элит-класса». Архитектуру дома разработало бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнёры», интерьеры лобби — дизайнеры Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева.

Звание «Жилой комплекс года премиум-класса Москвы» получил жилой квартал PRIME PARK (Optima Development). Проект вышел в финал в семи номинациях и победил в трех: помимо главной награды в премиум-классе, он отмечен за концепцию благоустройства и инфраструктуры и за стрит-ритейл. «Аурус Резиденции» («Страна Девелопмент») стали лучшим строящимся жилым комплексом премиум-класса Москвы и получили награду за лучшее лобби премиум-класса.

Лучшим жилым небоскребом Москвы второй год подряд назван ЖК «Хайдаут» (Dominanta). Лучшим малоэтажным комплексом стал клубный дом «Магнум Соло» (Magnum Development), лучшим семейным ЖК — «Ривер Парк Кутузовский» («Аеон Девелопмент»). Цифровая платформа этого проекта победила и в номинации «Prop-tech в недвижимости».

Бизнес-класс и массовый сегмент

Лучшим жилым комплексом бизнес-класса Москвы признан ЖК «Стоун Грэйн» (Stone). Еще одну награду компания получила за лобби ЖК «Стоун Райз» в номинации для комфорт- и бизнес-класса. Самым инвестиционно привлекательным проектом жюри назвало «Гранд Фили» (Granard Development): по данным организаторов, за год стоимость квадратного метра здесь выросла на 9–12%.

В Новой Москве лучшим строящимся жилым комплексом стал жилой район «Деснаречье» (ГК «А101»). Осенью 2026 года на проект приходится 6% массового предложения столичного рынка. В Московской области победил ЖК «Эво» компании Dogma в Реутове, а в номинации «Город будущего. Комплексное развитие территорий» — «Апрелевка Клаб» (ФСК Family).

Инфраструктура, среда и профессиональные награды

Две награды получили объекты жилого квартала «Сити Бэй» (MR): новый корпус Курчатовской школы на 815 мест признан лучшим учебным пространством, набережная длиной более километра — лучшим городским общественным пространством. Лучшим арт-объектом в девелопменте стала скульптура «Посетитель» Гвидо Делеу в квартале Lucky (Vesper).

Звание «Инновация года» получила программа «Цифровая стройка» ГК «Галс-Девелопмент», запущенная при содействии Фонда «Сколково». Лучшим архитектурным бюро года названо SIA, лучшим ландшафтным бюро — DEREVO PARK, лучшей управляющей компанией многоквартирных домов — ГК «Высота-Сервис». В номинации «Лучшее агентство недвижимости» победил «Метриум».

Премьеры года и выбор покупателя

На церемонии также объявили премьеры года, то есть самые заметные новые проекты рынка. Премьерой года в премиум-классе стал ЖК «Вавилова 64» (Сити21), в номинации «Концепция для жизни» отмечен миниполис «Аристов Берег» той же компании. Звание «Громкий дебют на столичном рынке» получил ЖК «Верн» («Неометрия»), премьерой года в элитном сегменте назван ЖК «Золотые крылья» (Upside Development).

Награды «Выбор покупателя» за самые продаваемые проекты Москвы получила группа ЛСР: семейный квартал «Лучи» стал лидером в комфорт-классе, ЖК «ЗИЛАРТ» — в бизнес-классе.

Кроме того, на церемонии вручили сертификат URBAN Grade. Его получил ЖК «Вавилова 64» (Сити21). URBAN Grade — система сертификации новостроек по 350 параметрам, которая подтверждает соответствие проекта заявленному классу жилья.

Полный список победителей опубликован на официальном сайте премии.