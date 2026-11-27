Предприятие первичной переработки льна в Ивановской области превратится в культурно-туристический кластер «Палех Парк». Проект объединит искусство, образование, музейные пространства и общественные площадки. Концепцию будущего музея и архитектурный проект развития территории разработало бюро NOWADAYS office.

П Палехский льнозавод пришел в упадок в 1990-е гг., и его здания постепенно разрушались. В 2022 г. у территории появился новый собственник и началась работа над созданием «Палех Парка» — культурно-туристического кластера. Одним из важных этапов преобразования стал проект «Нити времени: ревитализация палехского льнозавода», реализованный при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Индустриальный эксперимент». За 1,5 года было проведено инженерное обследование зданий, отреставрирована кровля, налажено электроснабжение и собрано более 300 архивных документов, связанных с историей предприятия. Они позволили восстановить композицию и архитектурный облик завода, а также отследить его трансформации в течение жизни.

Изначально территория производства была полностью подчинена технологическому процессу обработки льна, и новый генплан строится по той же логике. «Палехский льнозавод — не ткацкая фабрика, а промежуточное звено между полем и текстильным производством. Весь этот процесс читается в архитектуре завода: сортировочные столы, мочильные бассейны, сушилки, транспортеры и трепальные машины — хотя эти элементы были утрачены, их пространственная оболочка сохранилась. Даже после демонтажа оборудования конфигурация здания хранит объемный слепок технологического процесса», — рассказали в NOWADAYS office.

Архитектурная составляющая строится как равноправный диалог старого и нового. Исторические объемы находятся в разной степени сохранности. Часть помещений находится в руинированном состоянии. В этом случае проект предполагает появление дополнительных помещений и другой архитектурный язык. Галереи, террасы и павильоны, выполненные преимущественно из дерева, позволят связать масштаб завода с природным ландшафтом и зодчеством Палеха.

В некоторых корпусах архитекторы обнаружили наслоение живописных фактур: фрагменты старой плитки, синей краски, многослойной штукатурки и кирпича. Одно из ключевых решений проекта — «археологическая графика» в интерьере. На плоскость пола переносится рисунок исторической технологической линии: конфигурации сортировочных столов, мочильных бассейнов, ленточных транспортеров.

Также сохранились практически целые большепролетные залы, где присутствует воздух, масштаб и выразительная геометрия металлических ферм. В композиции главного здания очень красив контраст протяженных краснокирпичных объемов и лаконичной вертикали водонапорной башни. Этот образ решили усилить через четкий ритм и характер новых фасадов, подчеркивающий нюансы исторического кирпича. Так, например, в отдельных местах на фасадах возникают белые маркизы — мягкие пластические элементы, отсылающие к исторической специализации льнозавода.

«В проекте нет универсального рецепта работы с исторической поверхностью. Каждый фасад рассматривается индивидуально с точки зрения его эстетической ценности и характера. Где-то появляются „заплатки“, где-то проявляется геометрия заложенного проема, где-то вводится новый элемент. Нам было важно сохранить в индустриальной архитектуре память о ручном труде, которая особенно хорошо читается в несовершенствах кладки, следах ремонтов, цветовых вариациях и неровных границах разных материалов», — отмечают в бюро.

Новая функциональная программа по полной использует разнообразие пространственных типологий завода. В цехе мочки разместится арт-центр, в цехе сортировки — многофункциональный зал, в цехе сушки — галерея «Объект. Объект». Водонапорная башня станет музеем со смотровой площадкой, бывшая котельная — арт-галереей, а ремонтные мастерские будут приспособлены для мастерских, магазинов и сервисов. На территории также появятся художественные резиденции, ресторан, открытые павильоны и общественные пространства.

Перед окнами главного выставочного зала авторы проекта предложили ежегодно высевать лен, включив сезонные изменения ландшафта в архитектурный и экспозиционный сценарий. Эта часть проекта уже начала реализовываться: весной инициативу поддержали студенты Высшей школы экономики, засеявшие поле льном.