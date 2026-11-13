Коррекция крипторынка в последние дни вызвана не кризисом индустрии, а перетоком капитала на глобальных рынках. Падение акций IT-компаний вызвало нехватку ликвидности, заставив крупные фонды продавать рискованные активы, включая криптовалюту. Криптобиржи стали закрывать позиции, по которым не хватало обеспечения, что еще больше усилило снижение. К 15–16 ноября ситуация начала стабилизироваться.

Контекст С 12 по 15 ноября котировки биткоина упали на 16%. По данным аналитической платформы CoinGlass, за это время на криптовалютном рынке было принудительно ликвидировано позиций примерно на $5 млрд. После достижения отметки $62 тыс. в ночь на 15 ноября биткоин отскочил и стабилизировался в диапазоне $64–65 тыс. за монету.

Распродажа IT-гигантов потянула за собой крипту

Главным внешним триггером падения крипторынка стали масштабные распродажи в американском секторе высоких технологий. Технологический индекс Nasdaq с начала IV квартала 2026 г. по 16 ноября потерял 8,1% капитализации, а на пике падение достигало 12,5%. Инвесторы занервничали из-за темпов монетизации искусственного интеллекта и слухов вокруг кадровых перестановок в топ-менеджменте ключевых игроков (включая дискуссии вокруг руководства NVIDIA).

Крупные фонды и маркетмейкеры управляют мультиактивными портфелями. Столкнувшись с падением акций IT-компаний и угрозой маржин-коллов (принудительного закрытия позиций), институционалы начали массово продавать высоколиквидные и круглосуточно доступные активы — в том числе криптовалюту.

Внутренним фундаментальным негативом для цифровых активов стали новости из США. Так, новый состав Конгресса США уже сейчас ожесточенно спорит вокруг законопроекта Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), который должен был четко разделить полномочия американских регуляторов и определить правовой статус ключевых криптоактивов.

Ожидания быстрого смягчения регулирования, заложенные спекулянтами в цены в начале года, столкнулись с политической реальностью. Затягивание принятия закона сильно урезало приток на рынок новых институциональных денег через американские биржевые фонды и усилило пессимизм.

Биржи закрыли рисковых инвесторов

Падение цен ускорилось из-за чисто рыночных механизмов принудительного закрытия сделок. Большинство криптовалютных бирж по некоторым монетам, в том числе биткоину, дают «плечо» 1:100, то есть позволяют инвестору при имеющихся у него $100 купить актив на $10 тыс. Но при таком «плече» движение котировок на 1% приводит либо к увеличению капитала в 2 раза, либо к его обнулению.

Когда биткоин начал сильно и быстро падать, алгоритмы криптобирж стали автоматически закрывать позиции трейдеров, торгующих с высоким кредитным плечом, по которым перестало хватать обеспечения. Лавинообразный сброс залогов создал дополнительное давление на спотовый рынок, толкнув котировки еще ниже.

Так, по данным CoinGlass, только за воскресенье, 15 ноября, когда биткоин дошел до отметки $62 тыс., объем ликвидаций на фьючерсном рынке составил около $2 млрд. При этом 87% принудительно закрытых позиций составляли «лонги» (ставки на рост).

По состоянию на 16 ноября паника на рынке пошла на спад: в ночь на понедельник агрессивных распродаж не зафиксировано. Зона $60–62 тыс. за биткоин выступает мощным психологическим и техническим рубежом. Если распродажи в IT-секторе США остановятся, рынок начнет восстанавливаться на фоне сезонного роста ликвидности к концу года.

Однако не исключен и риск-сценарий: если технологические гиганты продолжат падать, существует риск пробоя биткоином отметки $60 тыс. и кратковременного снижения до $55 тыс. Эта отметка совпадает с себестоимостью добычи для большинства крупных майнеров, ниже которой продавать актив себе в убыток они не станут, и там сформируется жесткое «дно».