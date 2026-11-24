Investment Leaders Forum собрал в ЦМТ более 3 тыс. участников и представителей более 350 компаний финансового сектора. Целевые участники — частные инвесторы, которые уже вышли за рамки простого накопления, но еще не превратили инвестиции в системную стратегию, а также опытные инвесторы, готовые пересматривать подходы.

М Макроблок трека «Экономика и фондовый рынок» был посвящен последствиям высокой ключевой ставки, рекордам рубля и валютному курсу осенью, нефти и бюджетным рискам, а также позициям в золоте и защитным активам. В треке приняли участие Positive Technologies, «Инкаб Холдинг», АПРИ, «Ламбумиз», «АВИ Кэпитал», «Ломбард 888», «Ред софт», ИК «Риком-траст», «Софтлайн», «Финам», «Контрада Капитал», «Эйлер Аналитические технологии», УК «Альфа-Капитал», «РСХБ Управление Активами», «Инфинитум», «ВТБ Мои Инвестиции», Vesperfin, «Мать и дитя», Wealth iQ, Макроблок трека «Экономика и фондовый рынок» был посвящен последствиям высокой ключевой ставки, рекордам рубля и валютному курсу осенью, нефти и бюджетным рискам, а также позициям в золоте и защитным активам. В треке приняли участие Positive Technologies, «Инкаб Холдинг», АПРИ, «Ламбумиз», «АВИ Кэпитал», «Ломбард 888», «Ред софт», ИК «Риком-траст», «Софтлайн», «Финам», «Контрада Капитал», «Эйлер Аналитические технологии», УК «Альфа-Капитал», «РСХБ Управление Активами», «Инфинитум», «ВТБ Мои Инвестиции», Vesperfin, «Мать и дитя», Wealth iQ, Brainbox.vc , Insight Ridge.

Высокая ставка остается главным фактором доходностей и предпочтений. Дешевизна акций сама по себе не гарантирует разворота. Доверие между эмитентом и инвестором строится через открытый регулярный диалог, а не через формальные отчеты.

Юрий Мариничев (Positive Technologies) призвал ориентироваться на фундаментальные показатели и долгосрочную перспективу, а не на краткосрочные инфоповоды.

1 марта 2026 г. законодательство изменило модель обслуживания фондов. Специализированный депозитарий может принимать на себя учет ПИФов в рамках своей лицензии, включая отчетность, которую он теперь направляет в Банк России напрямую. Это принципиально иной уровень ответственности, чем классический консалтинговый аутсорсинг.

«Спрос на аутсорсинг учета ПИФов формировался более 12 лет, а с запуском нового режима средние и крупные УК уже активно запрашивают оценку перевода текущих фондов. Сегодня у управляющих компаний появилась возможность осознанного выбора — строить собственный операционный контур или сосредоточиться на инвестиционной стратегии. Передача учетных функций спецдепозитарию может стать сильным конкурентным преимуществом. Для управляющих компаний это означает возможность не содержать полноценный бэк-офис, не инвестировать в IT-доработки под меняющееся законодательство и масштабировать запуск фондов без пропорционального роста штата», — считает Илья Аникин, директор по направлению аутсорсинга и администрированию фондов «Инфинитум».