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Поражение республиканцев стало успехом Дональда Трампа

Максим Шевченко

Максим Шевченко

Публицист

Демократическая партия одержала убедительную победу на промежуточных выборах в США, лишив республиканцев контроля над обеими палатами Конгресса, что дало многим повод говорить о политическом поражении Дональда Трампа. Но «синее цунами» — это не поражение, а успех президента, потому что его интересы не идентичны интересам Республиканской партии.

Контекст

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в двухпалатный Конгресс. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По оценкам американских СМИ, демократы уверенно получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. До выборов большинство в Сенате и Палате представителей было у республиканцев.

Демократы уже обеспечили себе 255 мест из 435. После завершения подсчета бюллетеней Демпартия может получить 259 мест в Палате представителей, тогда как республиканцам достанутся 176 кресел, прогнозирует телеканал NBC News. В Сенате демократы, как ожидается, займут 55 мест из 100.

Проигрыш республиканцев — это победа Трампа

Многие расценивают новости об итогах голосования в Конгресс как поражение президента Дональда Трампа. На самом деле это поражение Республиканской партии, хаотизация политической жизни внутри Соединенных Штатов, но лично для Трампа — успех. Выборы проиграла Республиканская партия, а не Трамп. Он хладнокровно и даже цинично шел к этой ситуации, вел американскую политику к хаосу и полностью перетасовал политическую колоду внутри США.
Заседания Конгресса при новом составе будут эмоциональными. Наверняка мы увидим допросы главы Пентагона Пита Хегсета, а с 3 января и попытки объявить импичмент самому Трампу. Но 67 голосов в Сенате, необходимых для импичмента президенту, у его противников-демократов пока нет. Нам предстоит шоу, как во второй части «Крестного отца».

Поворот во внешней политике

Пока Конгресс шумит, Дональд Трамп будет договариваться с лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 18–19 ноября без всякого разрешения Конгресса. С Россией повестка переговоров — энергетика в обмен на принуждение Украины к миру. А также о новых экономических и финансовых кластерах.
Не только проукраинские, но и произраильские республиканцы из Конгресса вылетели. Антиизраильский Конгресс Трампу выгоден, а вот для премьер-министра Биньямина Нетаньяху это удар. Отказ от ежегодной помощи Израилю в $4,5 млрд — серьезная проблема, которую Нетаньяху придется объяснять уже своим избирателям. Правый Израиль мешает Совету мира по Газе и Авраамовым соглашениям — союзу еврейского и арабского капитала под патронатом Америки.

Новая роль Джей Ди Вэнса

Реализация сценария досрочной отставки Дональда Трампа с поста президента в январе 2027 г. и прихода на его место вице-президента Джей Ди Вэнса ускоряется. 12 голосов к имеющимся 55 у республиканцев Демпартия постарается выторговать, как в «Карточном домике», а дальше — путь как с импичментом президента Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала, когда он ушел и оставил вместо себя вице-президента Джеральда Форда. Поэтому Трамп торопится закрепить свои схемы и защитить семью.
Украине в результате всего этого станет только хуже: шума станет больше, но денег меньше. Трамп сможет налагать вето на законопроекты от демократов, а Starlink миллиардера Илона Маска Конгрессу и так не подчиняется. Кнопка, вырубающая связь для ВСУ, в его руках. Переговоры с Россией по украинскому направлению ведут Джаред Кушнер и Мелания Трамп — тоже люди лично президента, а не Конгресса.
Главным определяющим событием станет встреча Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне. Если она пройдет успешно, это будет знак: новый мир строится не по лекалам западной демократии (которая полагала себя центром мира), а на интересах правящих элит.
Теги
Мировая политика Выборы в США Политика Дональд Трамп США Джей Ди Вэнс

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