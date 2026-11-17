На трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США 19 ноября президент Владимир Путин окажется в выгодном положении — между стратегическим партнером и стратегическим противником. Подписания прорывных документов не ожидается, но сам факт проведения переговоров станет вкладом в укрепление доверия между главами сверхдержав.

КОНТЕКСТ 18 ноября на полях саммита АТЭС Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры сначала в расширенном составе, затем в формате рабочего завтрака в узком кругу. Встреча лидеров КНР и РФ, продлившаяся более 2 часов, стала пятой за год. Стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики, финансов, высоких технологий, искусственного интеллекта, а также внешнеполитическую повестку. На 19 ноября намечена первая после Второй мировой войны трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.

Что встреча даст для отношений России с Китаем и США

Встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сами по себе не редкость (их состоялось уже полсотни), особенность момента в другом: переговоры 18 ноября прошли в преддверии общей встречи с президентом США Дональдом Трампом 19 ноября. Уже завтра «двойка» превратится в «тройку», и разница тут не количественная, а качественная. За одним столом удалось собраться лидерам стран, которые находятся между собой в сложных отношениях.

Владимир Путин и Си Цзиньпин — официальные союзники и партнеры, их сотрудничество продолжается более полутора десятилетий. Отношения между Путиным и Трампом официально партнерскими никогда не обозначались. Однако атмосфера и тональность в последние 2 года позволяют говорить хотя бы о личном доверии.

С другой стороны, Си Цзиньпин и Дональд Трамп никогда не были замечены в теплом отношении друг к другу. Их диалог строится на тонком балансе геополитического соперничества и экономической взаимозависимости Китая и США.

В результате мы наблюдаем редкий в истории мировой дипломатии случай, когда лидеры ведущих мировых держав с очевидно разными интересами соглашаются сесть за стол переговоров и вместе поискать «общий знаменатель». Главная интрига завтрашней встречи как раз и заключается в том, на каком именно фундаменте они будут искать общность интересов.

Почему у России выгодное положение на переговорах

В связи с этими раскладами положение Владимира Путина на завтрашней трехсторонней встрече оказывается самым сильным по сравнению с другими участниками. Он в равной степени интересен и стратегическому партнеру Китаю, и стратегическому оппоненту США.

Встреча вряд ли пройдет в формате «Москва и Пекин против Вашингтона», чего, возможно, хотел бы Си Цзиньпин. Скорее, это будет формат «1+1+1», где Россия получает преимущества от равноудаленности (или равноприближенности) к другим участникам переговоров.

Даже если трехсторонняя встреча не завершится подписанием совместных документов, сам факт ее проведения в подобной атмосфере — это колоссальный вклад в создание взаимного доверия между лидерами и странами, которые по объективным причинам находятся по разные стороны геополитических и исторических баррикад.