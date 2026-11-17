На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября состоится первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая, от которой мир не ждет сенсаций, но все равно надеется на лучшее. Прорывных договоренностей в повестке нет, ведь противоречий у сверхдержав больше, чем общих интересов, но сам факт встречи — уже успех. Если их руководители договорятся создать рабочий механизм разрешения острых вопросов, мир получит главное дефицитное благо — предсказуемость.

Контекст Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. На его полях 19 ноября состоится трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. 18 ноября Путин проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, отдельная встреча с Трампом запланирована на 19 ноября. В Белом доме главной темой переговоров назвали ограничения ядерных арсеналов трех стран.

От сенсации к рабочему механизму

Трехсторонняя встреча в Шэньчжэне обречена на успех независимо от того, какие цели ставят перед собой ее участники. Потому что успехом является сам факт того, что лидерам сверхдержав удалось собраться за одним столом, невзирая на объективные противоречия, которые между ними существуют.

Никто не ждет, что на встрече «тройки» такие противоречия будут немедленно сняты. Но действительно первый подобный саммит со времен Второй мировой войны является первым шагом к тому, чтобы «междусобойчик» лидеров стал регулярным и из сенсационной новости превратился в рабочий механизм разрешения острых вопросов, не давая им перерасти в кризисные эскалации.

Если шэньчжэньская встреча не окажется всего лишь одноразовым эпизодом (пока прогнозировать что-то на этот счет рано), то заложит основу для создания нового международного сотрудничества России, США и Китая. Это не будет формальным объединением наподобие, скажем, БРИКС, но оно способно заложить основу мирового порядка, который можно назвать «триполярным миром». А можно, чтобы не изобретать новой терминологии, просто многополярным.

От непредсказуемости к стабильности

Особенность такого формата, если он состоится, будет в том, что в его рамках соберутся державы, у которых противоречий заведомо больше, чем общих интересов. Этим он будет в принципе отличаться от форматов БРИКС, ШОС, G20, G7 и т. д.

Даже отношения России и Китая нельзя однозначно назвать партнерскими. Это скорее «брак по расчету», чем по любви. Тем более ни о какой любви не может идти речи в отношениях между Вашингтоном и Пекином или Вашингтоном и Москвой. Но без таких отношений по расчету мир неминуемо застынет в «полутораполярном» состоянии, крайне неустойчивом и непредсказуемом.

Поэтому единственное, что до начала саммита можно предсказывать с уверенностью, — это то, что встреча «Большой тройки 2.0» добавит миру предсказуемости. Это само по себе является огромным шагом вперед в современной ситуации, когда все чаще международные конфигурации верстаются «на живую нитку».