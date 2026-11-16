Федеральная налоговая служба (ФНС) получает новые полномочия для контроля за банковскими операциями россиян ради повышения собираемости налогов. С 1 января 2027 г. ЦБ будет передавать ей сведения о клиентах банков, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Получив сигнал, инспекция будет предлагать либо доплатить налоги, либо объяснить источник дохода. Стоит приготовиться к тому, что в процессе отладки нового механизма обеления экономики могут возникать ошибки.

КОНТЕКСТ Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают запуск новой нормы о передаче Федеральной налоговой службе сведений о людях, систематически получающих доходы от других физлиц. Новое правило будет касаться операций, совершенных с 1 января 2027 г., заявил 15 ноября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Поправки в статью 85 Налогового кодекса Минфин предложил ко второму чтению законопроекта № 617-9, который входит в бюджетный пакет. Они обязывают ЦБ передавать в ФНС сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц. Сами признаки, форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение между Банком России и ФНС. Получив сведения от Центробанка, налоговые органы будут вправе запросить у банков выписки по счетам граждан. Сейчас налоговые органы могут запрашивать выписки по счетам людей, не являющихся ИП, только при вынесении решения о взыскании задолженности, а также при проведении налоговой проверки или истребовании документов. В последнем случае требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС.

В чем суть нововведений

Речь идет не о глубоком изучении каждой операции «под лупой», а о фильтре, через который из миллиардов банковских операций будут отбираться те, что похожи на незадекларированный заработок, с которого не был уплачен налог. Усиление ФНС происходит за счет сближения контуров контроля, которые до сих пор существовали параллельно:

1. Банковский контур преследует цель обнаружения операций, направленных на «отмывание» незаконно полученных средств с точки зрения «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Банки оценивают операции клиентов и сообщают о подозрительных в Росфинмониторинг.

преследует цель обнаружения операций, направленных на «отмывание» незаконно полученных средств с точки зрения «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Банки оценивают операции клиентов и сообщают о подозрительных в Росфинмониторинг. 2. Налоговый контур почти полностью видит оборот бизнеса благодаря системе АСК НДС-2 и онлайн-кассам, однако движение денег по счетам граждан пока закрыто для него банковской тайной. Банк обязан сообщать налоговому органу только об открытии и закрытии счетов в банках. Список таких счетов каждый налогоплательщик может увидеть в своем Личном кабинете. Информацию об операциях по счету налоговая служба по таким счетам автоматически не получает — для того, чтобы их увидеть, налоговая служба должна запросить выписку по счету у банка в рамках процедуры взыскания задолженности или в ходе проверки.

Таким образом, антиотмывочный контур видит переводы граждан, но ищет в них преступления, а налоговый контур ищет незадекларированный доход. При этом информация о самих переводах физлиц до сих пор налоговым органам была недоступна. В этом «зазоре» и существует экономика репетиторов, мастеров по ремонту и арендодателей, принимающих оплату на карту.

Как будет работать мониторинг переводов

Инициатива Минфина соединяет оба контура: Банк России будет передавать результат анализа операций, и основанием для налогового контроля за гражданином станет профиль его финансового поведения. Выбор регулятора на эту роль объясним: каждый банк видит только свою часть операций клиента, тогда как Национальная система платежных карт, дочерняя структура Банка России, видит поступления на счета гражданина во всех банках сразу.

Автоматически доначислений налога происходить не будет — инспекция изучит полученную от Банка России информацию, запросит пояснения у самого налогоплательщика и, вероятнее всего, предложит добровольно задекларировать доход. Настоящая цель состоит не в том, чтобы взыскать НДФЛ с каждого репетитора: в России уже и так 17,6 млн самозанятых. Скорее, государство стремится сделать уклонение от регистрации более заметным и потому невыгодным.

Юридическое исполнение этой задумки вызывает определенные вопросы. Сейчас закон не определяет, что такое систематическое получение доходов, и фактически определение будет дано двумя ведомствами самостоятельно на уровне внутренних инструкций. Между тем от него зависит, попадут ли под фильтр казначей родительского комитета или человек, которому друзья возвращают деньги за общий отпуск.

ФНС сама объясняла, что перевод между гражданами не образует объекта обложения НДФЛ, и формально доказывать возмездный характер поступлений должна инспекция. Но на практике бремя объяснений ляжет на гражданина, которому придется вспоминать, кто и за что перевел ему деньги год назад.

У меры есть и естественная граница эффективности. Тот, кто скрывает доход сознательно, может принять меры. Например, вернутся к наличным. По данным Банка России, во втором квартале 2026 года доля безналичных платежей в рознице снизилась до 88,4%, и каждая новая мера контроля добавляет людям доводов в пользу расчетов «в конверте».