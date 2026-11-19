Правительство рассчитывало поправить финансы «Почты России» за счет онлайн‑продажи вина, но не убедило ни депутатов Госдумы, ни руководство регионов, включая столичные. Против выступили Минздрав, Совет Федерации и 47 губернаторов. Дистанционная торговля спиртным несовместима с нацпроектом «Семья», так что «Почте России» придется искать иные источники покрытия убытков.

Контекст Дистанционную розничную продажу алкоголя запрещает статья 16 ФЗ‑171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Идея сделать исключение для «Почты России» обсуждается уже 5 лет. В апреле 2023 г. правительство внесло законопроект в Госдуму, но в июне того же года отозвало его после возражений Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ozon, Wildberries, Минздрава и Русской православной церкви. 22 октября 2026 г. комитет по экономической политике рекомендовал принять документ в первом чтении, и 11 ноября законопроект его прошел. Однако 16 ноября Совет Госдумы отменил рассмотрение документа во втором чтении и перевел законопроект в режим бессрочной заморозки. Совокупный убыток «Почты России» за 2022–2025 гг. составил 79,3 млрд руб. За 9 месяцев 2026 г. убыток составил 7,6 млрд руб.

Проект закона об онлайн-продаже российских вин на сайте «Почты России» относится к числу законодательных долгостроев: он много лет провел в комитете Госдумы по экономической политике Максима Топилина. Причиной задержек была жесткая оппозиция со стороны Минздрава, МВД, Роспотребнадзора, Совета Федерации, Русской православной церкви и маркетплейсов.

По замыслу Минфина и Минцифры, эксперимент должен был решать 2 задачи:

поддержать отечественное виноградарство;

помочь «Почте России» сократить убытки.

Для этого предполагалось «временно», на период эксперимента, исключить из статьи 16 ФЗ‑171 норму о запрете дистанционной розничной продажи алкоголя — только для «Почты России». Именно такая адресная лазейка и вызывала главные возражения: исключение для 1 госкомпании превращала бы антиалкогольный закон в лоббистскую акцию.

16 ноября в Госдуме я представила результаты опроса 47 регионов, включая Москву и Подмосковье. Ни один из них не поддержал идею эксперимента. Ознакомившись с результатами опроса, председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что документ снимается с рассмотрения «на неопределенное время». Он также сделал замечание правительству за неумение грамотно готовить законодательные инициативы. Почему? Потому что авторы документа не удосужились согласовать его с регионами.

Мнение Москвы и Московской области не запросили, а они высказались категорически против проведения эксперимента. Ранее и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что она и министр здравоохранения Михаил Мурашко будут стоять насмерть, чтобы не допустить принятия этого законопроекта.

Я изначально обращала внимание депутатов на кричащее противоречие между возможными последствиями этого эксперимента и задачами нацпроекта «Семья», усилиями по улучшению качества народонаселения России, его репродуктивного здоровья. Многие регионы уже приняли меры по ограничению доступности спиртного, и губернаторы не хотели бы, чтобы эксперимент с «Почтой России» распространился на их территории.

Позиция же Минфина сводилась к тому, что экономическая синергия 2 задач стоит того, чтобы закрыть глаза на негативные последствия эксперимента. Ведомство Антона Силуанова видит только деньги, нефинансовые «побочки» его не интересуют.

К счастью, здравый смысл в депутатском корпусе возобладал. Теперь «Почте России» придется искать иные источники покрытия убытков, а правительству — готовить законодательные инициативы с оглядкой на мнение регионов.