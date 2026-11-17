Минэк обсуждает с отраслевыми ведомствами распространение таксономии на меры господдержки инвестиций. Таксономия — это механизм отбора приоритетных для государства проектов. Сейчас она используется только банками: ЦБ стимулирует их кредитовать технологические отрасли и развитие инфраструктуры. Теперь же соответствие таксономии может стать условием получения денег из ФНБ, заключения инвестконтрактов, участия в льготных программах кредитования, государственно-частного партнерства и так далее.

Фильтр для денег с госучастием

Минэк предложил привязать господдержку к таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. А именно, сделать ее условием получения денег из бюджета. Об этом говорится в материалах совещания в ВЭБе, в котором принимали участие министр экономического развития Максим Решетников, председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Подлинность презентации подтвердил федеральный чиновник. По его словам, Минэк сейчас обсуждает это предложение с отраслевыми ведомствами и по его итогам планирует сделать доклад президенту. Таксономия для государства служит фильтром, который позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных проектах вместо того, чтобы распылять их по всей экономике.

Система состоит из перечня приоритетных продуктов, направлений и критериев (например, требований к локализации), которые помогают относить проект к числу значимых. Сейчас она применяется только в банковском секторе. Если условия таксономии соблюдены, заемщик может получить финансирование по более привлекательной ставке по сравнению с рыночной. ЦБ более лояльно относится к таким кредитам.

Минэк предлагал связать таксономию со следующими механизмами господдержки:

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в промышленной сфере;

Фонд национального благосостояния (ФНБ);

Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ);

Специальный инвестиционный контракт (СПИК);

Льготные программы кредитования (за исключением, например, сельской ипотеки и других отраслевых механизмов);

Фабрика проектного финансирования ВЭБа;

Инструменты Фонда развития промышленности (ФРП), включая механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП);

Особые экономические зоны техниковнедренческого и туристского типа;

Льготный лизинг высокотехнологичной продукции;

Поддержка капиталоемких проектов туристской индустрии;

Поддержка малых технологических компаний (МТК);

И частично — программы поддержки малых и средних предприятий, а также экспорта и импорта.

Впрочем, как уточнил «Эксперту» источник, знакомый с подготовкой инициативы, этот перечень инструментов господдержки не окончательный. В частности, обсуждается исключение из таксономии СПИКов и МТК, уточнил собеседник.

«Таксономия становится ядром нового инвестиционного цикла — сквозным фильтром для приоритетной господдержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Главная новация — на проекты таксономии распространяются не только стимулы Банка России, но и меры господдержки. Соответствующие изменения в нормативную базу сейчас готовятся», — заявил «Эксперту» представитель Минэкономразвития.

Инвесторы или заемщики, которые уже реализуют те или иные инициативы с помощью бюджетных средств, могут не опасаться пересмотра условий соглашений с государством, следует из материалов Минэка. Соответствие таксономии станет правилом получения помощи только для новых проектов.

Поддержку смогут получать и другие инициативы, даже не вписывающиеся в новую систему, но для этого будут требоваться отдельные решения правительства.

Срок господдержки Минэк предложил ограничить семью годами. По словам источника, сейчас обсуждается расширение этого лимита. Инвестор может его продлить, но для этого ему надо будет подтвердить, что его проект все еще соответствует критериям таксономии.

Систему таксономии предлагается обновлять каждые 3 года.

Правила не коснутся нескольких инструментов поддержки инвестиций. Например, соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), проектов на Территориях опережающего развития (ТОР), казначейских инфраструктурных кредитов, отраслевых программ кредитования.

Впрочем, то, что сколь угодно совершенная таксономия не может охватить все существующие и перспективные направления, в Минэке явно понимают, поэтому все же сохранили возможность обеспечения доступа к господдержке инициатив, в таксономию не укладывающихся. Для этого их инициаторам предстоит убедить в важности своих проектов правительство или президента. В таком случае оформление льгот осуществляется соответствующими актами, говорится в презентациях ведомства. Это важная оговорка: с одной стороны, она гарантирует серьезную экспертизу, с другой — не закрывает доступ к льготам действительно нестандартным решениям.

Первые подходы к решению проблемы зависимости от иностранных технологий намечались еще в конце 2010-х гг., когда Андрей Белоусов, работавший тогда помощником президента, продвигал идею «сквозных проектов» в среде государственных и крупнейших частных компаний. «Крымские» санкции 2014 г. уже осложняли их работу, и правительство пыталось консолидировать их усилия в области технологического поиска ради общего блага. Однако тогда подход имел ограниченный успех — компании не смогли договориться с властями о распределении рисков и ответственности. Но после 2022 г. потребность в технологиях резко выросла, и подход пересмотрели, усилив координирующую роль государства. Так появилась таксономия.

В чем логика

Новая логика таксономии означает системную трансформацию, которая повысит эффективность использования ограниченных ресурсов государства и банковского капитала, уверена Наталья Никитина, директор департамента налогового и юридического консультирования аудиторско-консалтинговой фирмы Kept. При этом проекты, которые останутся вне таксономии, вряд ли лишатся качественной поддержки, считает он. Те инструменты, которые не вошли в таксономию, по-прежнему оставят за инвесторами право претендовать на налоговые льготы, таможенные преференции, возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры, компенсацию процентов по займам, льготное финансирование и стабилизацию нормативно-правового окружения проекта, перечислила Наталья Никитина.

Таксономия предполагает, что за поддержкой смогут обратиться довольно крупные инвесторы. И в этом есть логика. Оценка, создание отдельной проектной компании под критерии выручки приводит к существенным накладным расходам, констатирует директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина. А эффект для бизнеса, государства и банковского сектора от получения льготы на реализацию проекта на несколько десятков миллионов небольшой, соглашается Наталья Никитина из Kept.

Венчурное, бесконтрольное «посевное» финансирование малых стартапов, во-первых, имеет в России плохую историю, а во-вторых, обсуждается в контексте «права на риск» в других, менее значимых регуляторных проектах, напомнила она.

За судьбу финансирования крупнейших проектов переживать не стоит, уверен Дмитрий Землянский из РАНХиГС: «Рассчитывать стоит на ручное управление — поручения президента, председателя правительства, которыми для таких проектов могут вводиться исключения из правил».

Таксономия — адекватный инструмент, особенно в условиях дефицита свободных ресурсов на поддержку бизнеса со стороны государства, резюмирует собеседник. По мнению Дмитрия Землянского, полезно цифровизировать новую логику прямо на портале Минэкономразвития: «При помощи такого сервиса бизнес мог бы осуществить самопроверку на соответствие критериям еще до подачи заявки на поддержку».