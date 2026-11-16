ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, сообщил глава Крыма. По его словам, из-за этого движение транспорта ограничили ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб. По данным «Гранд Сервис Экспресс», задерживаются четыре поезда, следующие в Крым

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Движение транспорта временно ограничено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в мессенджере Max.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», — написал Сергей Аксенов.

По состоянию на 09:00 мск 16 ноября задерживались четыре поезда «Таврия», следующие в Крым, сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс». Состав из Санкт-Петербурга в Керчь опаздывал на 4,5 часа, поезд из Москвы — на 3,5 часа, еще один московский состав — на два часа. Поезд из Адлера задерживался на 4,5 часа.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 02:22 мск, сообщили в Telegram-канале моста.

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили более 1,3 тыс. украинских беспилотников над 16 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России. Дроны, в частности, были сбиты над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Ростовской областью.