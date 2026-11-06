МЧС назвало причину гибели 17 альпинистов в Безенги

Трагедия в ущелье Безенги (Кабардино-Балкария), унесшая жизни 17 альпинистов, случилась из-за «оголения» ледника, заявили в МЧС. Инцидент произошел в сентябре 2026 г.

Причиной трагедии в ущелье Безенги, которая унесла жизни 17 альпинистов, стало «оголение» ледника. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев.

«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки», — сказал Эльдар Хашхожев в ходе выступления в парламенте КБР ( цитата по ТАСС).

По его словам, подпорка, удерживавшая ледники годами, ослабевает и не выдерживает вес снежных глыб над ней.

На расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, прошедшем в региональном парламенте, обсуждали причины трагедии в горах. Участники встречи пояснили, что инцидент стал следствием глобальных климатических изменений.