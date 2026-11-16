Теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Последней из россиянок этот титул завоевывала Мария Шарапова в 2004 г. Благодаря победе 19-летняя теннисистка впервые поднимется на второе место мирового рейтинга

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе (США). В финале она победила шестую ракетку мира Элину Свитолину из Украины — 7:5, 6:3.

Мирра Андреева завершила турнир без поражений. На групповом этапе она выиграла все три встречи, в том числе у Элины Свитолиной. В полуфинале россиянка обыграла американку Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

Это первая победа российской теннисистки на Итоговом турнире WTA за 22 года. В предыдущий раз титул брала Мария Шарапова. Это произошлоа в 2004 г., когда Мария Шарапова одолела американку Серену Уильямс со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Для Мирры Андреевой титул стал седьмым в одиночном разряде WTA. Благодаря результату в Индиан-Уэллсе она впервые в карьере поднимется с третьего на второе место мирового рейтинга, следует из турнирной таблицы. На первом месте остается Елена Рыбакина, которая возглавила рейтинг в сентябре после победы над Ариной Соболенко — она находится на третьем месте.

Призовой фонд нынешних соревнований составил $10 млн.