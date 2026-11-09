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Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пострадала при пожаре в Москве

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 09 ноя 2026 11:41
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщила Федерация водных видов спорта России. По данным Mash, она получила сильные ожоги, ее состояние оценивается как тяжелое
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина госпитализирована после пожара в Москве, сообщает Федерация водных видов спорта России.
«Федерация водных видов спорта России в курсе о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после происшествия, в результате которого она получила ожоги», — говорится в заявлении.
В федерации сообщили, что связались с родственниками спортсменки, и выразили готовность оказать необходимую помощь. 
Пожар произошел вечером 8 ноября в доме на улице Багрицкого. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, сообщили в главном управлении МЧС по Москве. Площадь пожара составила 5 кв. м. Один человек был передан для осмотра медикам, уточнили в МЧС.
Предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации биокамина, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, Марию Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Telegram-канал «Mash на спорте» пишет, спортсменка получила ожоги 32% поверхности тела, ее состояние оценивается как тяжелое.
Марии Шурочкиной 31 год. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио (2016 и 2021 г.). Также спортсменка 11 раз становилась чемпионкой мира и шесть раз чемпионкой Европы. Является заслуженным мастером спорта России.
Синхронистка родилась в семье одного из бывших солистов группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина. Является младшей сестрой певицы Нюши.
Тэги
Пожары пострадавшие МЧС

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