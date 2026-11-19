Режиссер монтажа Иван Лебедев скончался на 63-м году жизни, сообщила киновед Любовь Аркус. Причиной смерти стал инфаркт, пишет ТАСС. Среди работ монтажера — фильмы «Бумер», «Кончится лето» и «Аритмия»

Режиссер монтажа Иван Лебедев умер в возрасте 62 лет, сообщила основательница журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

Несколько дней назад Ивану Лебедеву стало плохо во время мастер-класса, который он дистанционно проводил для студентов ее мастерской, уточнила киновед. В этот момент режиссер находился в квартире один.

Режиссеру вызвали скорую. Первая бригада, по словам Любови Аркус, сказала, что с Иваном Лебедевым все в порядке, но вторая решила его экстренно госпитализировать.

«Сегодня пришло известие, что его больше нет. Он был лучшим режиссером монтажа в стране. Монтировал все главные авторские фильмы нулевых, потом работал не только с авторскими, но и с индустриальными режиссерами», — отметила киновед.

Источник ТАСС из окружения Ивана Лебедева уточнил , что смерть наступила во время операции. Собеседник агентства добавил, что у режиссера случился инфаркт.

Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 г. В его фильмографии — свыше 50 проектов, начиная от авторского кино 2000-х гг. до популярных сериалов. В частности, он монтировал фильмы «Бумер», «Кончится лето», «Аритмия», а также сериалы «Небесный суд», «Шторм», «Содержанки» и «Беспринципные».

В 2025 г. Иван Лебедев получил премию «Ника» за лучшую работу режиссера монтажа в драме «Кончится лето». Он также выступал в качестве композитора, продюсера и актера. Последней работой режиссера стала документальная лента «Просто побудьте со мной», посвященная матери режиссера Алексея Балабанова.