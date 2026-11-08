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Сеть АЗС «Трасса» приостановила работу спустя 30 лет деятельности

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 18:34
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Все 53 АЗС сети «Трасса» в Подмосковье прекратили работу: «Газпромбанк Лизинг» начал изымать все 57 станций, сообщает «Интерфакс». По данным Минэнерго, 40 заправок уже опечатали, еще 17 изымут до конца недели. Около 1,4 тыс. сотрудников отправили в простой, но выплаты не поступают из-за ареста счетов «ЕвроТранса»
Все 53 автозаправочные станции сети «Трасса» в Московской области прекратили работу. Собственник имущества компании «Газпромбанк Лизинг» начал изымать все 57 АЗС, включая четыре станции в других регионах, сообщило агентство «Интерфакс».
По данным московского Минэнерго, 40 заправок уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыли. Еще 17 АЗС планируют изъять до конца недели. В ведомстве уточнили, что правительство Московской области подготовило предложения совместно с федеральными властями и ожидает решения правительства России.
В Минэнерго Московской области также сообщили, что около 1,4 тыс. сотрудников компании отправили в вынужденный простой с сохранением начисления двух третей зарплаты. Однако выплаты не поступают из-за ареста счетов «ЕвроТранса». По той же причине компания не может исполнить решения судебных приставов. В ведомстве добавили, что у организации возникли задолженности по аренде офиса, а также были отключены электричество и интернет.
Финансовые проблемы «ЕвроТранса» продолжаются несколько месяцев. 26 октября Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ», которое управляет сетью АЗС. Компания владеет 96% этой организации. Кроме того, в сентябре «ЕвроТранс» допустил дефолт по всем выпускам облигаций.
8 сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров «ЕвроТранса» Игоря Мартышова по делу о хищении топлива, принадлежавшего ГУ МВД по Московской области. Вместе с ним по этому делу арестовали трех топ-менеджеров компании и трех бывших сотрудников правоохранительных органов. 26 сентября Минэнерго предложило передать сеть АЗС «Трасса» под внешнее управление, писал РБК со ссылкой на источники.
Тэги
АЗС трасса Евротранс Москва

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