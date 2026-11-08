Сеть АЗС «Трасса» приостановила работу спустя 30 лет деятельности

Все 53 АЗС сети «Трасса» в Подмосковье прекратили работу: «Газпромбанк Лизинг» начал изымать все 57 станций, сообщает «Интерфакс». По данным Минэнерго, 40 заправок уже опечатали, еще 17 изымут до конца недели. Около 1,4 тыс. сотрудников отправили в простой, но выплаты не поступают из-за ареста счетов «ЕвроТранса»

Все 53 автозаправочные станции сети «Трасса» в Московской области прекратили работу. Собственник имущества компании «Газпромбанк Лизинг» начал изымать все 57 АЗС, включая четыре станции в других регионах, сообщило агентство «Интерфакс».

По данным московского Минэнерго, 40 заправок уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыли. Еще 17 АЗС планируют изъять до конца недели. В ведомстве уточнили, что правительство Московской области подготовило предложения совместно с федеральными властями и ожидает решения правительства России.

В Минэнерго Московской области также сообщили, что около 1,4 тыс. сотрудников компании отправили в вынужденный простой с сохранением начисления двух третей зарплаты. Однако выплаты не поступают из-за ареста счетов «ЕвроТранса». По той же причине компания не может исполнить решения судебных приставов. В ведомстве добавили, что у организации возникли задолженности по аренде офиса, а также были отключены электричество и интернет.

Финансовые проблемы «ЕвроТранса» продолжаются несколько месяцев. 26 октября Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ», которое управляет сетью АЗС. Компания владеет 96% этой организации. Кроме того, в сентябре «ЕвроТранс» допустил дефолт по всем выпускам облигаций.