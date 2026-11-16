Бывший вице-премьер России Михаил Полторанин скончался на 87-м году жизни, сообщил его сын. По его словам, в последнее время политик тяжело болел

Бывший вице-премьер России Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет, сообщил «Интерфаксу» его сын Константин.

«Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел», — уточнил сын политика.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 г. в Лениногорске (ныне — Риддер) Казахской ССР. Закончил журфак Казахского госуниверситета им. С. Кирова в г. Алма-Ате (сейчас — Казахский национальный университет им. аль-Фараби). В 1970 г. окончил Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС в Москве.

Работал корреспондентом в разных изданиях, в том числе в газете «Правда». В разные годы был главредом «Московской правды», а также министром печати и массовой информации. Занимал пост зампредседателя правительства России (февраль — ноябрь 1992 г.).

Возглавлял Специальную комиссию по архивам при президенте РФ, был народным депутатом СССР и депутатом первого созыва Госдумы РФ (1993–1995 гг.)

С 1996 г. Михаил Полторанин возглавлял телевизионную корпорацию «Момент истины», с 1997 г. — занимал должность гендиректора телекомпании «ТВ-3 Россия». Позже был вице-президентом, исполнительным директором телекомпании «ТВ-3».