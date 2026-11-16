Владимир Путин 18–19 ноября посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС — в программе трехсторонняя встреча с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином и двусторонние переговоры с китайским лидером, сообщил Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсуждают повестку саммита России, КНР и США

Президент России Владимир Путин 18–19 ноября посетит китайский Шэньчжэнь, где примет участие в мероприятиях саммита АТЭС. В программе запланированы трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, а также двусторонние переговоры с китайским лидером, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Действительно, предстоит очень важная поездка в китайский город Шэньчжэнь, где 18–19 ноября состоится встреча лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, или саммит АТЭС», — рассказал Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп точно встретятся на полях саммита. Сейчас стороны согласовывают время и место двусторонних переговоров, некоторые вопросы повестки уже определены. Лидеры планируют обсудить украинскую тематику и предложения России и США по урегулированию.

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет в государственной резиденции китайского лидера. Сейчас идет работа над ее повесткой и текстом совместного коммюнике. В Кремле рассчитывают, что по итогам переговоров лидеры примут общее заявление. Если согласовать его не удастся, каждый из участников отдельно представит свою оценку встречи.

18 ноября Владимир Путин также проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в формате рабочего завтрака. Они обсудят внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Российский президент планирует проинформировать китайского лидера о последних контактах с американской стороной, включая переговоры в Абу-Даби. В расширенном составе стороны рассмотрят перспективы экономического сотрудничества. По оценке Юрия Ушакова, товарооборот России и Китая по итогам 2026 г. может превысить рекордные $245 млрд, установленный в 2024 г.