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В России за два года более 25 тыс. чиновников привлекли к уголовной ответственности

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 14:30
Фото: Агентство «Москва»
В 2025–2026 гг. в России к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 тыс. чиновников, сообщили в Генпрокуратуре РФ. За этот период в суды направили 26 тыс. дел с утвержденными обвинительными заключениями. Около 60% выявляемых преступлений связаны со взяточничеством
Более 25 тыс. чиновников в России привлекли к уголовной ответственности за коррупционные преступления за последние два года. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.
«Выявлено свыше 20 тыс. преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере, а также почти 7 тыс. деяний, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ», — заявил он (цитата по ТАСС).
За два года в суды направили 26 тыс. коррупционных дел с утвержденными обвинительными заключениями.
По словам представителя Генпрокуратуры, правоохранительные органы выявляют более 40 тыс. коррупционных преступлений в год. Около 60% из них составляют различные виды взяточничества. Далее следуют мошенничество, превышение должностных полномочий, коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями.
В сентябре генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что за 2025 г. и первое полугодие 2026 г. суды удовлетворили требования прокуроров об изъятии коррупционного имущества на сумму более 3 трлн руб. Речь шла о недвижимости, транспорте, финансовых активах, производственных комплексах и связанных с ними компаниях.
Тэги
Коррупция чиновники Генпрокуратура

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