В России за два года более 25 тыс. чиновников привлекли к уголовной ответственности

В 2025–2026 гг. в России к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 тыс. чиновников, сообщили в Генпрокуратуре РФ. За этот период в суды направили 26 тыс. дел с утвержденными обвинительными заключениями. Около 60% выявляемых преступлений связаны со взяточничеством

Более 25 тыс. чиновников в России привлекли к уголовной ответственности за коррупционные преступления за последние два года. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

«Выявлено свыше 20 тыс. преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере, а также почти 7 тыс. деяний, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ», — заявил он ( цитата по ТАСС).

За два года в суды направили 26 тыс. коррупционных дел с утвержденными обвинительными заключениями.

По словам представителя Генпрокуратуры, правоохранительные органы выявляют более 40 тыс. коррупционных преступлений в год. Около 60% из них составляют различные виды взяточничества. Далее следуют мошенничество, превышение должностных полномочий, коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями.