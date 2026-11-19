Искусственный интеллект все активнее внедряется в повседневную жизнь людей. Нейросети сегодня широко применяются в коммуникациях, медиа, HR, логистике и туризме. Причем алгоритмы не просто «забирают» сервисные задачи у людей, а создают новую «надплатформенную» реальность.

Что такое ИИ-агент

Искусственный интеллект переходит на новый этап развития: от генерации текстов и ответов на вопросы — к самостоятельному выполнению бизнес-задач. Сегодня ИИ-агенты способны не только обрабатывать запросы, но и выстраивать последовательность действий, работать с информационными системами и взаимодействовать с клиентами и партнерами.

В отличие от чат-бота, который преимущественно реагирует лишь на запрос пользователя, ИИ-агент действует в рамках поставленной цели. Он может собрать информацию, сопоставить варианты и выполнить необходимые операции.

Все мессенджеры в одном окне

Компании работают одновременно с десятками цифровых каналов — от мессенджеров и социальных сетей до собственных сайтов. Поддерживать качество и скорость этой коммуникации становится все сложнее.

ИИ-агенты позволяют объединить каналы взаимодействия в единую систему. Например, в работе с YouTube и TikTok они анализируют интересы аудитории, ищут актуальные темы, пишут субтитры и адаптируют контент под разные форматы. А сервис Jivo в чатах на сайтах и в мессенджерах самостоятельно консультирует клиентов по товарам, ценам, доставке и возвратам.

Обычным пользователям такие помощники тоже нужны. Россияне все чаще общаются сразу в нескольких мессенджерах и заказывают товары на разных маркетплейсах.

По подсчетам МТС Ads, доля аудитории различных площадок (Telegram, VK, Ozon и Wildberries) в мессенджере MAX с 2025 по 2026 гг. выросла в 2 раза: с 42–44% до 85–89%. «Чтобы с ними эффективно взаимодействовать, нужно учиться оркестрировать все эти экосистемы и площадки. Инструменты для этого в ближайшем времени должны появиться на рынке, как ответ на явный тренд», — считает коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов.

Цифровой кадровик

В управлении персоналом ИИ-агенты способны автоматизировать значительную часть рутинных операций: они ищут кандидатов по заданным критериям, анализируют резюме, проводят первичную коммуникацию и согласовывают собеседования. Результаты взаимодействия система передает рекрутеру уже в структурированном виде.

Но в оценке софт-скиллов (комплекс надпрофессиональных умений и навыков. — Прим. «Эксперта») потенциальных сотрудников ИИ-агенты все еще не могут оценить перспективы конкретного кандидата в компании и сделать прогноз, как он раскроется, в отличие от компетентного HR.

Со стороны кадровых служб уже много автоматизации, которая зачастую фильтрует по мало кому понятным алгоритмам, отмечает руководитель команды технических менеджеров в Yandex Infrastructure Евгений Антонов. По его словам, система может отсеивать несправедливо — за то, что какие-то слова не нашлись в резюме или сформулированы как-то не так.

В результате кандидаты стараются «заточить» резюме не под чтение рекрутерами, а под нейросети. «В результате кандидат с ИИ пишет резюме, которое прочитает рекрутерский ИИ», — заключил эксперт.

Еще один способ применения ИИ-агента — внутренний HR-ассистент, через который сотрудники получают информацию об отпусках, выплатах, льготах и кадровых процедурах. Для крупных компаний это способ снизить нагрузку на HR-службы и ускорить обслуживание персонала. Но решения о найме, увольнении и оценке сотрудников требуют человеческого контроля: алгоритм может анализировать данные, но ответственность за кадровые решения должна оставаться у работодателя.

ИИ торгует товарами

В электронной коммерции роль ИИ-агентов также стремительно растет. Покупателям они помогают в подборе товара, оценке его характеристик, поиске альтернатив и проверке наличия. Для продавцов и платформ нейросети становятся новым каналом трафика и способом автоматизации операционных процессов: они участвуют в прогнозировании спроса, управлении логистикой и рекламой, «общаются» с клиентами.

«Сейчас человек чаще использует ИИ как консультанта, но скоро агент сможет сам собрать предложения, сравнить их, оплатить и оформить заказ. Мы движемся от автоматизации отдельных шагов к полной цепочке покупки и продажи», — прогнозирует лидер сегмента «Селлеры» в Точка Банке Константин Канивец.

Многие компании уже готовятся к этому, уверен эксперт. Например, «ВсеИнструменты.ру» и «ВкусВилл» выпустили свои MCP (Model Context Protocol — стандарт подключения ИИ к внешним данным и инструментам — прим. «Эксперта»). «Теперь важно уделять внимание GEO-оптимизации, чтобы товары корректно отображались в ответах LLM (больших языковых моделей)», — добавляет Константин Канивец.

Риски и возможности для платформ Для маркетплейсов развитие нейросетей означает приход конкурента. Ведь точка старта покупки, решение о ней будут смещаться с маркетплейса непосредственно в ИИ-агента. Это станет одним из самых больших вызовов для платформ, уверен Константин Канивец. Но появляются и новые возможности: платформы смогут предлагать товары, не представленные на их площадках, и выкупать их с помощью агентов от своего имени, не теряя покупателя.

Главные риски такой торговли — финансовая безопасность, прозрачность ранжирования и распределение ответственности. Поэтому технологии должны развиваться при сохранении контроля пользователя над выбором и понятных правилах для всех участников рынка, предупреждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Алгоритм выходит на маршрут

В логистике потенциал ИИ-агентов связан с высокой сложностью взаимодействия между различными участниками рынка. Поиск перевозчика, согласование ставок, проверка документов и контроль движения груза — процессы, включающие множество повторяющихся операций и обменов информацией.

Особенно перспективны в этой связи цифровые биржи грузоперевозок. Например, биржа ATI.SU , которая помогает сопоставлять заявки грузоотправителей и предложения перевозчиков. В перспективе ИИ-агенты способны взять на себя значительную часть функций подобных платформ. В пресс-службе ATI.SU не ответили на запрос «Эксперта» о потенциальных рисках внедрения ИИ.

Нейросеть собирает чемоданы

В туризме ИИ-агентов чаще пробуют, чем встраивают в ежедневную работу, рассказывает коммерческий директор «Слетать.ру» Антон Лаврухин. Основные задачи — поиск туров в свободном диалоге, выбор маршрутов, подсчет их стоимости, подготовка ответов клиентам и контроль качества звонков. Условие работы такого агента — доступ к актуальным ценам в системах бронирования отелей и перевозчиков, подчеркивает Антон Лаврухин.

Нейросети также помогают обрабатывать документы, продвигать услуги и оценивать спрос, добавляет руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов. Так, сервис «Навылет! AI» консультирует туристов и передает менеджерам готовые заявки, а Data.Forecast прогнозирует загрузку отелей.

За рубежом к рынку присматриваются техгиганты: например, OpenAI купила платформу для планирования и бронирования путешествий Odessia.

Однако использование ИИ не означает отказа от обращений к турагентам, подчеркивает Леонид Пустов. По его словам, туроператоры в любом случае сохранят за собой функции организации обслуживания. Наиболее перспективными ИИ-сервисами в туризме в ближайшие годы будут «разговорный поиск» маршрутов, а позднее появятся и возможности самостоятельного бронирования туров, а также обмена и возврата билетов ИИ-агентом, считает Антон Лаврухин.

Резюме редакции

Нейросети постепенно встраиваются в повседневные бизнес-процессы — от коммуникаций и HR до логистики, торговли и туризма. Пока они закрывают отдельные задачи, но в перспективе смогут вести целые цепочки: от поиска товара или перевозчика до оплаты и бронирования поездки. Развитию этих технологий мешают ограничения самих алгоритмов, необходимость человеческого контроля, а также вопросы безопасности, прозрачности и ответственности. Тем не менее ИИ-агенты уже формируют новую модель взаимодействия бизнеса и клиентов.