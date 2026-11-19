Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам трехсторонней встречи приняли «Декларацию глав государств России, Китая и США о мире», в которой подтвердили курс на снижение рисков ядерной войны. Формулировка воспроизводит формулу Рейгана и Горбачева 1985 г.: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». С учетом постоянного роста неопределенности в последние годы, это важнейший результат переговоров.

КОНТЕКСТ Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС и продлилась около полутора часов; публичная часть заняла лишь 10 минут. Итогом переговоров стала декларация о необходимости реформировать ООН, о стабильных поставках энергоносителей, о принципе соблюдению иммунитетов официальных представителей государств, а также о ядерной безопасности.

Главным в документе является четвертый пункт: лидеры договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Формулировка воспроизводит формулу Рональда Рейгана и Михаила Горбачева 1985 г., которая появилась на пике холодной войны и стала основой новой советско-американской ядерной дипломатии. Теперь она впервые включена в общий документ России, США и Китая.

Ценность этого пункта и в том, что после истечения срока договора СНВ-III в феврале 2026 г. между Вашингтоном и Москвой не осталось действующих соглашений об арсеналах, а Китай никогда не участвовал в ядерных переговорах. Декларация задает рамки первого в истории трехстороннего ядерного диалога — пока без обязательств, но с зафиксированной готовностью.

На открытой части Си Цзиньпин призывал к полному запрету ядерного оружия, Трамп — к сокращению арсеналов. Итоговая формула о «диалоге по снижению рисков» стала компромиссом между этими позициями.

Сам факт принятия совместной декларации — это позитивный сигнал друг другу и всему миру. Хотя никаких принципиально новых позиций участники встречи не высказали, ее медийный эффект далеко не рядовой. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп технически могли бы обсудить все вопросы по телефону или видеосвязи, но в личных контактах важна «химия» — один из ключевых факторов возникновения взаимного доверия между лидерами.

Также совместная декларация впервые официально закрепляет сам формат тройки: постоянные члены Совбеза ООН оформляют общий текст, не оглядываясь на международное сообщество. Такой результат сопоставим по значимости с самим фактом встречи: подпись под общим документом — это институционализация формата «1+1+1», из которого при наличии политической воли могут вырасти регулярные встречи и более предметные соглашения.