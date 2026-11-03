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Поражение партии Трампа на выборах в Конгресс осложнит переговоры по Украине

Малек Дудаков

Малек Дудаков

Политолог-американист

Потеря обеих палат Конгресса по итогам выборов в США станет болезненным ударом для президента Дональда Трампа и осложнит переговоры по Украине. Победившие демократы будут блокировать любые его инициативы, они обещают завести расследования против команды президента, включая переговорщиков с Киевом. Однако результаты политической борьбы будут упираться в реальные возможности поставлять Украине оружие.

Контекст

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. Согласно данным агентства Bloomberg, Демократическая партия получит 232 места в Палате представителей. В Сенате у демократов будет 54 места — тоже большинство.

Что будет с поддержкой Украины

На внешнеполитическом треке противодействие Демпартии политике Трампа будет особенно заметно по двум приоритетным направлениям. Первое — это война в Иране: демократы будут заставлять Трампа ее прекратить. Второе направление — украинское. Здесь они настроены более проукраински и антироссийски, чем Белый дом.
Активизация поддержки включает в себя денежные транши и новые поставки оружия. Но у США сейчас просто нет достаточного количества вооружений, чтобы можно было снова поставлять его Украине в прежних объемах, тех, что были до начала войны с Ираном.
Какими бы сторонниками Киева демократы ни были, они не могут это оружие магическим образом из воздуха создать. Так что возвращения в эпоху президента Джо Байдена, когда и деньги, и оружие шли на Украину потоком, пока не ожидается.

Как сложатся переговоры с Россией

Российско-американские переговоры осложнятся. Демократы, получив большинство в Конгрессе, будут проводить расследования в отношении любых попыток Белого дома договориться с Москвой. Поэтому переговорный процесс для Трампа пойдет еще тяжелее, чем сейчас.
Ему остается пенять на себя, ведь это он сам затянул переговорный процесс, хотя мог бы добиться результата еще в 2025 г. и поставить это себе в заслугу. Теперь Трампу придется этим заниматься в условиях, когда на него оказывает давление внутренняя оппозиция. Вдобавок демократы наверняка начнут против него расследование по обвинению в инсайдерской торговле, то есть незаконном заработке денег для своего семейства.
Кроме того, поскольку бюджетный процесс находится в руках Конгресса, у Дональда Трампа будут проблемы с финансированием всех его инициатив. Долларом можно значительно ограничить возможности президента. Вашингтону предстоит согласовывать военный бюджет, и вот там как раз копья в ближайшее время будут ломаться и по поводу Ирана, и по поводу Украины.
Теги
Выборы в США Войны Конфликты Украина СВО Международные отношения Мировая политика

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