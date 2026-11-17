Правительство усилит контроль за денежными переводами между россиянами, чтобы выявлять скрытые доходы. Законопроект Минфина № 617-9 с такой нормой готовится ко второму чтению 19 ноября. Под внимание ФНС могут подпасть регулярные платежи граждан друг другу, кроме переводов близким родственникам. Получателям, вероятно, придется подтверждать происхождение средств, а в отдельных случаях — доплачивать НДФЛ. Оценочный потенциал сборов может достигать триллионов рублей, однако инициатива грозит уходом экономики в наличные.

Переводы возьмут под налоговый контроль

Государство намерено усилить контроль за денежными переводами между гражданами, чтобы выявлять скрытые доходы и теневую предпринимательскую деятельность. Минфин предложил поправки ко второму чтению законопроекта № 617-9, входящего в бюджетный пакет: они расширяют обмен информацией между Банком России и ФНС, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Новый механизм позволит налоговой получать сведения о россиянах, на счета которых систематически поступают деньги от других физлиц, а при необходимости — запрашивать у банков детализацию операций. На заседании бюджетного комитета Госдумы 15 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что новые правила должны распространяться на операции с 1 января 2027 г., а не с начала 2026-го, как предполагалось ранее. Первые корректировки по НДФЛ граждане могут получить в 2028 г.

В пресс-службе Минфина «Эксперту» подтвердили, что для организации такого взаимодействия правительство подготовило комплекс законодательных изменений, в том числе поправки в закон о Центральном банке. Обмен данными будет двусторонним: ЦБ передаст ФНС сведения о лицах, на счета которых поступают систематические платежи от граждан, а налоговая — информацию о счетах и электронных кошельках таких лиц. «Такой информационный обмен направлен на борьбу с укрыванием доходов от налогообложения и на борьбу с „дропперами“», — пояснили в Минфине.

Как это будет работать Серверы ФНС и ЦБ будут искать в массиве переводов паттерны регулярных платежей между гражданами — теневая аренда, торговля, услуги с оплатой «на карту» и т.д. Дальше налоговая доначисляет получателю НДФЛ. Массовые доначисления физлицам уже опробованы: с 1 сентября 2026 г. граждане получают требования доплатить налог, если их доходы вышли за пределы ступени прогрессивной шкалы. Например, работодатель перечислял за них в ФНС 13% дохода, но на суммы, превышающие 2,4 млн руб., налоговая потребовала доплаты до ставки 15%. Незадекларированный доход в переводах не только расширяет налогооблагаемую базу, но и может перевести человека на повышенную ставку за счет суммирования доходов из разных источников. Ориентир в 2,4 млн руб. ФНС ранее называла и применительно к контролю переводов, но в законодательстве он не закреплен, отмечает адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади. По его мнению, в дальнейшем этот порог могут использовать в качестве критерия для начала проверочных мероприятий, но считать эту сумму необлагаемым налогом лимитом было бы неправильно. Обязанность платить налог определяется характером дохода, а не размером поступлений. Претензии налоговиков возможны и при меньших суммах. С другой стороны, чем ниже порог для поиска переводов, тем больше объем вычислений. При нынешней напряженной ситуации с ЦОДами глубину поиска придется ограничить — эти детали информационного обмена ЦБ и ФНС предстоит прописать в подзаконных актах.

Сейчас ФНС вправе получать сведения о движении средств по счетам граждан, но для этого нужны основания, предусмотренные Налоговым кодексом, и специальная процедура запроса. Новые правила расширят возможности налоговых органов: они станут дополнительным основанием для запроса банковских выписок, в том числе до начала налоговой проверки.

В Минфине подчеркнули, что передаваемые сведения будут защищены режимом налоговой тайны: «Действующая редакция статьи 102 Налогового кодекса РФ обязывает ФНС обеспечивать конфиденциальность полученных сведений о налогоплательщиках. Предлагаемые поправки распространяют эту обязанность также на Банк России».

Какие переводы вызовут подозрения

Сам по себе перевод от другого гражданина не означает возникновение НДФЛ. Это может быть возврат долга, безвозмездная помощь, подарок или перечисление денег между членами семьи. Однако ФНС рекомендует сохранять документы, подтверждающие характер таких поступлений.

Налоговые обязательства возникают, если деньги получены как оплата товаров, работ, услуг или аренды имущества. ФНС уже называла признаки операций, способные привлечь ее внимание: крупные поступления от третьих лиц, регулярные переводы при отсутствии видимых источников дохода, а также оплата товаров и услуг без соответствующего налогового статуса. Какие суммы считаются «крупными», ведомство не уточняет.

Систематичность переводов сама по себе не доказывает получение налогооблагаемого дохода, отмечает операционный директор МЭФ LEGAL Алексей Тибирьков. Но, по словам партнера Kept, главы группы разрешения налоговых споров Антона Степанова, подозрения в незадекларированной предпринимательской деятельности могут вызвать любые регулярные поступления на счет физлица.

Масштаб происходящего: сколько переводят граждане По данным СБП (подконтрольная ЦБ система обрабатывает большинство платежей граждан друг другу), за 2025 г. граждане перечислили в ней 103 трлн руб. Средний перевод составил 7 тыс. руб., при этом 7 из 10 пользователей переводили средства друг другу, то есть на переводы «физиков» приходится порядка 70 трлн руб. Из них 40% — переводы граждан самим себе, между своими счетами в одном или разных банках. Более подробной детализации ЦБ не раскрывает. Но если осторожно предположить, что переводы родственникам составляют примерно половину от объема переводов граждан самим себе, под усиленный контроль подпадает около 30 трлн руб. При ставке НДФЛ 13–15% это дает предельную оценку порядка 4–5 трлн руб. налоговых поступлений — величина, сопоставимая с дефицитом федерального бюджета на 2026 г. В пересчете на одного человека (ЦБ говорит о порядка 100 млн пользователей СБП) это дает среднюю оценку потолка доначислений в 40–50 тыс. руб. на человека.

Кому придется объяснять происхождение денег

Если у ФНС возникнут подозрения в уклонении от уплаты налогов, гражданину, как правило, направляют сообщение через личный кабинет налогоплательщика, поясняет Антон Степанов. Игнорировать уведомление не стоит: иногда достаточно предоставить пояснения и документы для снятия вопросов. Например, при возврате займа доказательствами могут стать договор или расписка. Если переписка не снимет вопросов, налогоплательщика могут вызвать на комиссию в инспекцию.

По действующему законодательству обязанность доказать наличие налогооблагаемого дохода лежит на налоговых органах. Однако, как отмечает Антон Степанов, судебная практика уже знает случаи доначислений при ограниченной доказательной базе.

В одном из дел, рассмотренных Верховным судом, налог доначислили индивидуальному предпринимателю за незадекларированный доход от аренды имущества, опираясь практически исключительно на свидетельские показания. В другом — Верховный суд указал, что налогоплательщик несет риск доначислений при непредоставлении запрошенных документов, даже если обязанность их предоставить прямо не установлена.

ФНС в последние годы получила право безакцептного списания налоговых долгов, а ее решения в большинстве случаев подтверждаются судами. Несогласные граждане сохраняют право оспорить списания, но нельзя исключать, что претензии будут строиться на анализе банковских поступлений, а гражданам придется самостоятельно подтверждать отсутствие налогооблагаемого дохода.

Поэтому юристы советуют хранить договоры, расписки, чеки и переписку, позволяющие установить назначение переводов. Банковские выписки и сегодня остаются одним из ключевых документов при проверках: они показывают суммы, даты, контрагентов и источники поступлений, пояснил Антон Степанов. Новый механизм расширит возможности ФНС получать такие сведения, в том числе до начала проверки.

Уйдут ли операции в наличные

Усиление контроля может помочь государству выявлять скрытые доходы и повысить собираемость налогов. Но эксперты не исключают обратного эффекта: часть граждан, ведущих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, могут отказаться от безналичных расчетов.

Дополнительные данные о банковских операциях расширят аналитические возможности ФНС, считает Дмитрий Григориади. Однако говорить о существенном росте поступлений пока преждевременно: слишком широкие критерии могут привести к необоснованным претензиям, а часть расчетов — уйти в наличную форму.

«Слишком широкая трактовка приведет к массовым запросам в адрес добросовестных граждан, а чрезмерно жесткие ограничения позволят теневому бизнесу легко адаптироваться, в том числе перейдя на наличные расчеты», — предупреждает Алексей Тибирьков.

Опасения усиливаются на фоне роста наличного оборота. По данным Банка России, на 1 октября 2026 г. объем наличных в обращении достиг 22,8 трлн руб., увеличившись за год на 22,3%. В III квартале россияне сняли со счетов на 178,5 млрд руб. больше, чем внесли, тогда как годом ранее внесения превышали снятия на 273,5 млрд руб.

Меняется и структура денежной массы. Если с начала 2021 г. доля наличных в рублевой денежной массе последовательно сокращалась с 21,4% до 14,1% на начало 2026 г., то к 1 ноября вновь выросла до 15,4%.

Усиление налогового контроля может стать дополнительным стимулом для перехода части расчетов в наличную форму — и таким образом затруднить выявление тех самых теневых доходов, ради которых предлагаются новые меры.