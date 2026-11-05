Молодой режиссёр из КНР Ичэнь Лю победила в финале международной лаборатории «Классики детской сказки» со спектаклем «Ветер в ивах». В новом 2027-ом году её постановка появится на сцене «Под крышей» Театра Моссовета.

На режиссерскую лабораторию «Классики детской сказки» было подано 140 заявок из десятков стран. Среди них народные сказки и сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена, Антония Погорельского и Александра Пушкина, Оскара Уайльда, Сельмы Лагерлёф, Льюиса Кэрролла, Юрия Олеши, Константина Паустовского и других авторов.

Но главным для конкурсного жюри была новизна подачи и оригинальность постановки семейного спектакля для детей от шести лет. За финалом наблюдали международные СМИ, дипломаты стран-участниц, российские официальные лица и обычные зрители, которые пришли с детьми. Финалисты из Китая, России и Азербайджана представили эскизы своих спектаклей. Выбрать победителя было непросто, в чем сошлись и зрители, и художественный руководитель театра Моссовета.

«Работа режиссера из Китая полна образов, она очень метафорична, аллегорична. Поэтический, романтический спектакль! Именно поэтому мы и определили, что „Ветер в ивах“ будет ближе нашему репертуару», — прокомментировал корреспондентам китайского агентства «Синьхуа» свой выбор художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли. Он также отметил, что борьба была равной, и два других финалиста тоже не останутся без внимания театра, однако спектакль победительницы выиграл конкурс по праву.

Ичэнь Лю родилась в Китае в приморском городе Вэйфан, который называют столицей воздушных змеев. В студенческие годы Ичэнь Лю полюбила русскую литературу, решила выучить русский язык, для чего приехала в Россию. Она окончила РАТИ-ГИТИС, курс Олега Львовича Кудряшова. Премьера ее спектакля «Ветер в ивах» на сцене Театра Моссовета состоится уже в 2027-ом году.

«В любой стране театральное творчество неотделимо от человека. Самое важное в театре — люди, взаимодействие и совместное творчество актёров, режиссёра и всех подразделений театра», — прокомментировала свою работу в России победительница Ичэнь Лю. Она отметила высокое мастерство коллектива Театра Моссовета и его актёров, с которыми работала над эскизом спектакля.

«Интерес к китайской культуре в России сейчас очень высок. Такие события помогают людям больше узнавать о наших соседях — Китае. Мы можем выбирать многое, но соседей не выбирают. Экономика важна, но культура — это язык, который понятен всем без слов», — поделился своим мнением депутат ГД РФ, член комитета по культуре Сангаджи Тарбаев.

«Наша международная творческая лаборатория как раз призвана создавать мосты между культурами и театральными институтами, помогать налаживать взаимопонимание и коммуникацию. Именно детям мы закладываем этот фундамент — то, что когда-то называли дружбой народов. Это переплетение культур, взаимное. Важно, чтобы дети понимали: нужно знать собственные культурные корни и изучать корни соседей» — пояснил агентству «Синьхуа» замысел конкурса и его итог директор Театра Моссовета Алексей Черепнев.

В репертуаре Театра Моссовета множество постановок, объединяющих аудитории всех возрастов: «Три мушкетёра», «Бременские музыканты», ставший уже классикой «Иисус Христос — суперзвезда». Кроме того, в июле на сцене под крышей появилась «Сказка о рыбаке и рыбке» — классический текст Пушкина в уникальном джазовом формате. В 2027-ом году к этому списку добавится «Ветер в ивах», по сказочной повести К. Грэма в постановке режиссёра из КНР Ичэнь Лю.