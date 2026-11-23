18 ноября в Москве прошел XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Его организатором выступила компания «Иннопрактика» при поддержке Национального центра «Россия».

В рамках Конгресса состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие более 2 тыс. человек. Среди них — первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. На площадке Конгресса была развернута фотовыставка работ финалистов международного конкурса «Картина мира», организованного «Иннопрактикой» и Государственной Третьяковской галереей в 2026 г.

Ключевым в обсуждениях стал вопрос о том, как выстроить управляемую систему доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура смогут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая новые возможности для технологического лидерства. Участники пленарной сессии рассмотрели как фундаментальные предпосылки формирования доверительных отношений между государственными структурами, бизнес-сообществом, научными кругами, культурным сектором, так и конкретные механизмы, способствующие трансформации этих отношений в экосистему с синергетическим эффектом.

«Доверие — это действительно важнейшая составляющая диалога между всеми участниками общества как на микро-, так и на макроуровне. Это отношения, основанные на уверенности в добросовестности участников диалога и готовности полагаться на надежность партнеров, на соблюдение договоренностей и обязательств. Как негосударственный институт развития, мы всегда опираемся именно на эти простые истины, благодаря чему и реализуется целый пул проектов, которые раньше казались невозможными. Действительно, доверие — это та „мягкая сила“, которая позволяет создавать уникальные продукты», — сказала, приветствуя участников мероприятия, генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова. Она привела примеры реализованных проектов в областях фармацевтических инноваций, квантовых коммуникаций и агробиотехнологий, отдельно упомянула поддержку компаний — «национальных чемпионов», создание международных хабов и культурные инициативы компании «Иннопрактика».

Практическое развитие этих подходов участники обсудили в рамках тематических сессий Конгресса, посвященных международному технологическому сотрудничеству, научно-технологическому прогнозированию, развитию ядерной медицины, подготовке кадров и роли образования в формировании человеческого капитала. Особое внимание было уделено механизмам, позволяющим превращать научные разработки и перспективные инициативы в совместные проекты.