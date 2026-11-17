Конфликты в рабочем коллективе редко бывают вызваны просто плохим характером людей. Вспышка негативных эмоций — это сигнал, что отношения между сотрудниками на производстве дали сбой. У конфликтов есть структура: стадии, уровни и позиции сторон. Вернуть отношения в мирное русло и заново наладить конструктивное сотрудничество помогут 10 правил поведения в таких ситуациях.

Константин Попков Конфликтолог, психолингвист, советник по стратегическим коммуникациям

Конфликты неизбежны и даже необходимы. В прикладной конфликтологии они рассматриваются как точка бифуркации, завершающая предсказуемую стадию отношений и открывающая веер возможностей — от распада до выхода на новый уровень.

Агрессия редко бывает беспричинной: за ней стоят фрустрация, неумение совладать с собой, нехватка слов или ощущение несправедливости. Вопрос не в том, как избежать конфликтов, а в том, как ими управлять.

Самые плохие стратегии — «бей» или «беги». Обе оставляют человека в пассивной роли объекта конфликта, в то время как развитием событий управляет субъект. Именно субъект действует, начинает разговор, управляет им и выбирает тон. Объект — тот, на кого воздействуют, кем управляют, кого «довели» и «выбесили». Пока человек остается в роли объекта, конфликт длится столько, сколько решит другая сторона.

Правило 1. Оценить роли.

«Он меня выбесил», «она довела», «мне не оставили выбора» — это речь объекта. «Я выбираю, как реагировать» — уже позиция субъекта. Даже смена фразы меняет роль в конфликте.

Правило 2. Продумать план.

Это проще будет сделать, ответив себе на 3 вопроса.

Первый: какая у нас с этим человеком цель? Не «чего я хочу от него», а «к чему мы вместе идем».

Второй: чем должен закончиться разговор?

Третий: каким тоном я буду говорить? Тон выбирает тот, кто в позиции субъекта.

Если упростить, то в человеке есть всего 3 «этажа», на которых может идти конфликт.

Во-первых, биологический: животное внутри оценивает, кто здесь главный и чья это территория.

Во-вторых, социальный: деление на «наших» и «чужих», мой отдел против соседнего.

В-третьих, личный: это означает способность видеть в себе и коллеге личность. Перед разговором с оппонентом полезно понять, на каком уровне идет контакт.

Правило 3. Поднять уровень.

Если ответить с того же уровня, что и выпад, скорее всего, конфликт станет только хуже. А вот поднять разговор на уровень личности — значит изменить сам разговор, а не победить в нем.

Конфликт редко вспыхивает на пустом месте. Сначала есть предрасполагающая стадия: почва уже есть, но открытого столкновения пока нет. Потом — тлеющая, когда напряжение уже чувствуется.

Дальше следует обострение от «давай поговорим» до открытого проявления агрессии.

Вслед за обострением следует либо нормализация, либо эскалация. Распространенная ошибка — выбрать стратегию решения конфликта не по стадии.

Правило 4. Взять паузу.

Пауза нужна, чтобы верно оценить стадию конфликта. Нужно не отвечать сразу, не говорить на эмоциях. Пауза в конкретной ситуации может длиться секунды или минуты: она выводит вас из-под удара и помогает проверить, субъект вы сейчас или объект.

Правило 5. Понять себя.

Следует честно ответить самому себе на вопрос, какой мотив движет человеком в конфликте. Мотив обиды заведомо слабый: это позиция жертвы, а жертва всегда находится в обороне. Сильный мотив — конструктивный, ценностный, стратегический. Пока сильного мотива нет, лучше не начинать говорить.

Правило 6. Выбрать линию поведения.

Выбирать следует в соответствии со стадией конфликта. На ранней стадии преждевременное «давай поговорим» само может спровоцировать конфликт. На стадии эскалации бесполезно ограничиваться призывом кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно». Каждой стадии — свое поведение.

Самая очевидная, но при этом распространенная ошибка — это эмоциональная реакция на оскорбления или провокации. Такая линия поведения мешает верно оценить ситуацию и собрать силы для корректного ответа.

Правило 7. Потерпеть и подготовиться.

Дело не в том, чтобы поступиться чувством собственного достоинства, гордостью и «подставить вторую щеку», а в том, чтобы отказаться от импульсивного ответа в пользу подготовленного.

Подготовка к ответу после того, как ситуация проанализирована, заключается в сборе ресурсов и проработке предложений. Ресурсы — это информация, консультации, союзники. Если «на руках нет козырей», то сначала следует нужные карты где-то найти.

Правило 8. Сформулировать предложение.

Лучше всего сработает такое предложение, от которого глупо будет отказываться. Нужно стремиться перевести конфликт из «кто прав» в «что делаем дальше». Часто работает и связанный с этим прием «показать последствия»: что будет, если оппонент продолжит, — сначала, потом и в перспективе.

Мало продумать, как вести себя в нужную минуту, нужно не растеряться и суметь найти нужные слова. Работа здесь идет по 3 направлениям: сначала психологическому, потом стратегическому, затем лингвистическому.

Правило 9. Озвучить ответ.

Сначала нужно навести порядок в голове: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Потом подобрать формулировки — созидательные, а не конфронтационные. Слова должны не подливать масла в огонь, а вести к решению.

Следует помнить, что в любой системе обмен работает как умножение: чем обмениваемся, то и получаем. Обида порождает обиду, агрессия — агрессию. Поэтому сделать человеку хуже не значит сделать его лучше.

Правило 10. Думать о профилактике.

Лучший бой — тот, которого не было. Разрешение конфликта — это всегда процесс, а не один разговор. Навыки конфликтологии нужны не для побед в спорах, а чтобы снижать агрессию вокруг и становиться человеком, с которым хотят сотрудничать.