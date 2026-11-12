Как работает новая система подготовки кадров для АПК

Российскому АПК, по оценке Минсельхоза, ежегодно требуется около 160 тыс. новых работников. Но в условиях кадрового голода, наблюдающегося во многих отраслях российской экономики, уже мало просто создать рабочие места. Готовить будущих агрономов, генетиков и комбайнеров нужно со школьной скамьи. Для этого к 2030 году в нашей стране планируется открыть 18 тыс. агротехнологических классов. Их цель — заинтересовать детей и создать условия для осознанного выбора будущей профессии.

Анастасия Зырянова Директор направления «Образовательные решения» АО «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ)

От агроклассов к агротеху

Аграрные классы существуют в российских школах не одно десятилетие. Однако развитие технологий и изменение требований к специалистам АПК потребовали новых подходов к профильной подготовке школьников. Профориентация практиковалась еще в СССР: школьники проходили производственное обучение, участвовали в ученических сельхозбригадах, посещали комбинаты, усиленно изучали естественно-научные дисциплины. Но содержание занятий во многом определялось возможностями конкретной школы и местного предприятия.

Модернизация российского АПК потребовала применения новых подходов. Современный агротехнологический класс развивает накопленный опыт, но ставит более сложную задачу. Школьников дополнительно знакомят с робототехникой, генетикой, селекцией, биотехнологиями и цифровыми системами управления. Такой подход предполагает единую методику преподавания, а также более тесную связь между школой, профильным колледжем или вузом и работодателем.

Федеральный пилотный проект стартовал в 2024 году: первые 50 новых агротехклассов открылись в восьми регионах, включая Краснодарский край, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. С 1 сентября 2025 года в России был введен агротехнологический профиль старшей школы. В сентябре 2026 года в 81 из 89 регионов РФ открыто уже более 2 тыс. классов.

На дооснащение школ предусмотрено госфинансирование в размере около 1,5 млрд руб. ежегодно, однако заинтересованные предприятия могут вложиться и частными средствами. При соблюдении установленных условий предусмотрено возмещение бизнесу до 90% затрат на ремонт и оснащение агротехклассов. Федеральное финансирование всего проекта «Кадры в АПК», включающего и другие направления подготовки специалистов, в 2026 году составляет около 10,5 млрд руб.

Заинтересовать и трудоустроить

Новая федеральная программа еще слишком молода, чтобы оценить ее результаты с точки зрения притока новых кадров в АПК. Для многих нынешних семиклассников профессиональный выбор еще впереди. Однако у Минсельхоза есть целевые ориентиры: не менее 70% выпускников агротехклассов должны поступать в профильные колледжи и вузы, не менее 60% — заключать договоры о целевом обучении с работодателями.

Поступление и даже целевой договор еще не означают фактического трудоустройства. Поэтому на текущем этапе одним из важнейших результатов программы становится формирование устойчивого интереса школьников к отрасли, который в дальнейшем должен трансформироваться в осознанный выбор профессии и трудоустройство в АПК. В условиях конкуренции за будущих специалистов это принципиально важно.

Одних экскурсий на современную ферму недостаточно. Гораздо эффективнее долгосрочная проектная работа, когда школьник самостоятельно исследует свойства почвы, разрабатывает решение для животноводства или осваивает биотехнологии под руководством преподавателей и специалистов предприятия. Такая форма учебного процесса дает ему возможность почувствовать собственные силы и увидеть практический смысл изучаемых предметов.

Россия не первопроходец в создании современной системы ранней профориентации: подобные модели успешно применяются за рубежом. В США сельскохозяйственное образование сочетает занятия в классе, практические проекты под руководством наставников и работу в молодежной организации FFA, объединяющей более 1 млн участников. Во Франции действует сеть примерно из 800 аграрных лицеев, тесно связанных с профессиональным обучением и предприятиями-работодателями. Причем французская система демонстрирует достаточно высокие показатели трудоустройства выпускников профильных программ. Но и там важен не сам факт ранней специализации, а последовательный переход от знакомства с отраслью к практическим навыкам и далее — к профессиональной деятельности.

У Минсельхоза есть целевые ориентиры: не менее 70% выпускников агротехклассов должны поступать в профильные колледжи и вузы, не менее 60% — заключать договоры о целевом обучении с работодателями

Новые программы

Традиционные школьные учебники не всегда позволяют показать, как знания математики, химии, биологии и физики применяются в сельском хозяйстве. Для решения этой задачи «Просвещение» разработало учебно-методический комплект «Шаг в агротех», представленный в октябре 2026 года. В его создании участвовали ведущие вузы страны: Московская ветеринарная академия им. К. И. Скрябина, РОСБИОТЕХ, Университет Вернадского, Санкт-Петербургский университет ветеринарной медицины, Волгоградский и Мичуринский аграрные университеты.

Комплект рассчитан на 7–11-е классы. Он включает пособия по восьми специализациям: от генетики и селекции растений до агроинженерии и биотехнологий пищевого производства, лабораторные практикумы, комплексные задания, материалы по агропредпринимательству. Для педагогов подготовлены методические рекомендации, для руководителей школ — руководство по организации агротехклассов.

Задача этих материалов — связать школьные знания с реальными производственными и научными задачами. Причем знакомить детей с отраслью целесообразно еще раньше — в пятых-шестых классах, чтобы к началу профильного обучения они имели представление о возможных специальностях.

Не менее важно постоянное взаимодействие с работодателями. Уже сейчас к федеральной образовательной сети присоединилось более 350 предприятий АПК. Они могут выступать площадками для профессиональных проб, исследовательских проектов, практики и дальнейшего целевого обучения.

Что мешает развитию агротехклассов

У новой системы просматривается несколько узких мест. Первое — стереотипы о сельском хозяйстве как о непрестижной сфере у родителей школьников. Поэтому работать необходимо не только с учащимися, но и с их семьями, показывая условия труда и перспективы профессионального роста на современных предприятиях.

Второе — доступность практической подготовки. Основная государственная поддержка ориентирована сегодня на сельские территории и небольшие населенные пункты, тогда как многие научные организации, лаборатории и университеты сосредоточены в крупных городах. Необходимо развивать межшкольные ресурсные центры, сетевые программы и выездные занятия, позволяющие использовать оборудование и экспертизу вузов и предприятий сразу нескольким школам. Опыт московского агротехкласса показывает перспективность расширения городской сети.

Третье — подготовка учителей. Преподавание современных агротехнологий требует от учителей дополнительных компетенций, выходящих за рамки традиционных школьных курсов по биологии или химии. Прежде чем учить детей, педагогам необходимо самим познакомиться с новыми производственными процессами, освоить проектные методики, пройти стажировки на предприятиях. Поддержку целесообразно распространить и на учителей предмета «Труд (технология)», в рамках которого можно реализовать многие практические аграрные модули.

Наконец, нужна система оценки долгосрочных результатов. Сейчас государство прежде всего учитывает количество открытых классов, учащихся и показатели продолжения образования. Но для понимания реального кадрового эффекта необходимо отслеживать дальнейшие траектории выпускников: сколько поступили в профильные учебные заведения, сколько завершили обучение, пришли работать в АПК и остались в отрасли.

Успех программы будет определяться не числом оборудованных кабинетов, а тем, насколько эффективно школа, наука и бизнес смогут сформировать у детей интерес к современному сельскому хозяйству и превратить его в осознанный профессиональный выбор. Именно это и должно стать главным результатом агротехнологического образования.