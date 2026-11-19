Выход Grand Theft Auto VI сразу же превратился в крупнейшее коммерческое событие. Модные бренды выпускают коллаборации с Rockstar Games, люксовые универмаги открывают тематические пространства, баскетбольный клуб НБА переименовывается на день, а аналитики прогнозируют миллиарды доходов.

Внимание на старт

В начале ноября знаменитый лондонский модный универмаг Selfridges запустил довольно необычный для себя ассортимент. Среди дизайнерской люксовой одежды, аксессуаров и предметов роскоши разместились футболки, худи и аксессуары, посвящённые GTA VI. Специальное пространство получило название The Corner Shop. Оно превратилось в небольшую версию вымышленного города Вайс-Сити (атмосферная копия Майами), в котором будут разворачиваться действия игры. Там можно было приобрести вещи с символикой GTA, коллекционные предметы и даже автомобиль Grotti Cheetah (копия, вдохновленная Ferrari), построенный компанией West Coast Customs. Цена этой машины — 1 млн фунтов стерлингов.

Для одного из самых известных люксовых универмагов мира когда-то это могло показаться чем-то невозможным, но не сейчас, когда мир осознал, что игры — это одно из самых больших увлечений в мире. Selfridges продает не просто мерч игры, а возможность стать частью культурного события, дарит эмоции. Покупатель вполне может никогда не запускать GTA, но при этом захотеть футболку из коллекции просто потому, что ее эстетика ему близка.

Вслед за Selfridges начала появляться информация о других интересных сотрудничествах: коллекция с Nike и рэпером Travis Scott, ограниченная серия очков от Oakley и лимитированная форма баскетбольной команды «Майами Хит», которую под запуск даже решили переименовать в «Вайс-Сити». Вообще, тема коллабораций с игрой только начинается, потому что жизненный цикл GTA VI будет больше 6–7 лет, а значит, этот поезд только начинает разгоняться.

Привлекательные миллиарды

Главное объяснение такого интереса лежит в цифрах. Предыдущая часть серии, GTA V, вышла в далёком 2013 г. и тогда смогла заработать миллиард долларов за первые три дня. К ноябрю 2026 г. мировые поставки этой игры превысили 230 млн копий на всех видах устройств. Игра GTA V уже больше десяти лет сохраняет коммерческую актуальность, хоть и выходила первоначально на консолях позапрошлого поколения.

Шестая часть серии GTA обещает продолжить эту историю в совершенно других масштабах. Нас ждёт новый рекорд. Уже сейчас было официально анонсировано более 10 млн предзаказов с момента ее анонса этим летом. Инсайдеры утверждают, что связанные с предзаказом потребительские расходы уже сейчас превысили миллиард долларов. Сама Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, точных цифр пока не раскрывает, но называет спрос беспрецедентным.

Аналитическая компания Newzoo выпустила прогноз, в котором анонсировала не менее $3,25 млрд продаж GTA VI за первую неделю. Если этот прогноз сбудется, то игра продемонстрирует совершенно невозможный коммерческий результат, который сложно будет сравнить с чем-либо ещё.

На этом фоне капитализация Take-Two Interactive (владельца разработчика GTA VI) на 17 ноября составляет около $38,2 млрд. Компания рассчитывает получить около $8 млрд чистых поступлений от продаж в 2027 финансовом году. Это, конечно, не только игра GTA VI, но и другие проекты, однако подавляющая доля дохода будет приходиться именно на эту новинку.

Для модных компаний и их боссов все эти цифры означают прежде всего, что перед ними аудитория, сопоставимая с крупнейшими глобальными развлекательными платформами. И тут важная деталь: это не сериал, который через неделю будет неактуален, а продукт, который создан на несколько лет и будет поддерживаться в таком состоянии. Игроки потенциально проведут в мире игры сотни часов, будут обсуждать персонажей, слушать музыку, копировать образы и возвращаться туда годами, а значит, это лакомый кусочек для поиска новых денег сторонними проектами. Именно из этого и рождаются новые коллаборации.

Привлекательность GTA для брендов заключается не только в большой аудитории игроков, но и в собственной идентичности. Мало проектов, которые так легко считываются только по одному кадру. Вайс-Сити с его пальмами, неоном, дорогими автомобилями, океаном и криминальной романтикой давно стал узнаваемой эстетикой, которую можно использовать в фэшн, рекламе, дизайне. Иногда даже без официальной интеграции в игру. При этом есть одна очень важная деталь про аудиторию. Она повзрослела и превратилась в платежеспособных потребителей: вчерашние школьники и студенты, игравшие в GTA San Andreas, сегодня покупают дорогую одежду, часы и автомобили.

Как GTA превратилась в модный бренд

Отношения GTA с модой всегда были довольно своеобразными. И иногда даже напряженными. Rockstar Games десятилетиями создаёт виртуальное отражение американской культуры, в котором практически каждый большой бренд получает комичную альтернативу (например, логотип Apple изобразили как надкусанную грушу). Существующие автомобильные марки заменены вымышленными производителями, а роскошные бутики и дизайнерские вещи становятся объектами сатиры на люксовое потребление.

В GTA VI все это продолжается. На опубликованных скриншотах игры фанаты обнаружили отсылки к Rolex, Louis Vuitton, Gucci, Nike, Audemars Piguet, Chrome Hearts и Hermès. Rockstar не просто заимствует эстетику модных домов — она превращает её в часть собственного языка. И как раз тут возникает парадокс.

GTA строилась на высмеивании брендов, их бесконечной рекламы и стремления покупателей демонстрировать собственный статус. Теперь же сами бренды хотят оказаться рядом с GTA, потому что она стала одним из символов современной массовой культуры. Получается, что GTA стала чуть ли не самым желанным лайфстайл-брендом мира прямо сейчас. То есть тот, кто хотел убить дракона, стал драконом. Немного сюрреалистичный сценарий, но отлично отражающий ровно то, про что игра GTA и была всё это время: деньги не пахнут. Если можешь заработать — заработай, а с последствиями разберемся потом.