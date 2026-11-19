Косметология постепенно уходит от маскировки несовершенств к системной работе над качеством кожи. Врачи меняют стратегию: вместо точечных процедур они предлагают пациенту комплексный план ухода, опираясь на его индивидуальные показатели.

«В мире быстрых решений, долгий и целенаправленный путь к красоте и здоровью стал осознанным выбором. Работа с первопричинами важнее борьбы с симптомами и фокус с маскировки эстетических дефектов смещается на устранение их внутренних причин. Вместо покупки очередной сыворотки против выпадения волос потребитель идет сдавать анализы на дефицит витаминов», — отмечает Марина Лучина, директор департамента регулярных и синдикативных исследований «Инсайт Комкон» на аналитической бизнес-конференции «Косметика в России» в октябре 2026 г.

Поменялись запросы пациента, но базовые эстетические задачи никуда не исчезли. В 2026-м все также актуальна борьба с морщинами и четкий овал, разница лишь в том, что теперь людям интересен не быстрый результат, а сохранение ресурса кожи в перспективе. Пациент обращается в клинику не столько за конкретной манипуляцией, сколько за маршрутным листом красоты, который будет составлен с учетом его анатомии, состояния кожи, истории предыдущих вмешательств.

Масштабное исследование Global Insights Into Confidence and Self-Perception in Aesthetic Medicine, в котором участвовали более 15 тыс. человек, показало, что многие респонденты воспринимают эстетическую медицину не только как способ изменить внешность, но и как часть заботы о себе. Современный пациент выбирает превентивный подход, а врачи переходят на микродозирование и комбинированные протоколы, где главная цель — не замаскировать возраст, а настроить работу собственных ресурсов кожи.

«Мы давно стремимся не просто маскировать возрастные изменения, а воздействовать на механизмы их формирования. И сегодня для этого у нас есть гораздо более точные и деликатные инструменты, которые позволяют больше внимания уделять качеству и здоровью тканей, а не только внешней коррекции», — говорит Андрей Аленичев, к. м. н., директор по научно-методической работе Клинического института эстетической медицины, врач-дерматовенеролог, косметолог. По его словам, индивидуальный продуманный курс всегда эффективнее хаотичного набора процедур. «Кожа не любит ни равнодушия, ни чрезмерного усердия. Ей нужны не косметологические авралы с модной методикой, а спокойная, последовательная работа на стабильный эффект».

Елена Белякова, кандидат медицинских наук, врач-косметолог клиники «Клазко», считает, что главное изменение современной косметологии — переход от работы с отдельной эстетической проблемой к оценке лица в целом. «Пациент может прийти с желанием убрать носогубные складки или скорректировать овал, но причина эстетических изменений не всегда находится непосредственно в той зоне, которая его беспокоит. Например, выраженность носогубных складок может быть связана с изменениями средней трети лица и перераспределением объемов тканей». Андрей Аленичев добавляет: «Внимательный врач должен не только видеть кожу, но и почувствовать и потрогать, оценив ее плотность, эластичность и состояние подлежащих тканей».

Помощь технологий

Кроме визуальной оценки тона и текстуры кожи, пальпации, врачи при необходимости проводят фотосъемку, дерматоскопию и, при наличии показаний, дополняют осмотр дополнительными инструментами, например, ультразвуковым исследованием. «В КИЭМ мы применяем высокоразрешающее УЗИ кожи и мягких тканей лица и шеи, — рассказывает Андрей Аленичев. Уникальный датчик позволяет определить анатомические особенности, расположение SMAS, оценить толщину дермы, что очень важно для подбора индивидуальных, а значит наиболее эффективных и безопасных параметров аппаратных методик. И также обнаружить следы предыдущих вмешательств — например, филлеры и нитевые конструкции». Эти данные могут помочь врачу точнее подобрать параметры аппаратных процедур и снизить риски.

Кроме этого, сегодня на подмогу врачам приходит искусственный интеллект. С помощью алгоритмов можно сопоставлять фотографии, оценивать выраженность морщин, пигментации и других возрастных признаков. Так, в июне 2026 г. в журнале Journal of Cosmetic Dermatology было опубликовано исследование эффективности ИИ-сканера для оценки состояния кожи после ботулинотерапии. Алгоритм проанализировал снимки 100 участников до и через 27 дней после процедуры, чтобы измерить результат не субъективно «на глаз», а в конкретных цифрах. По мнению экспертов, в будущем подобные системы будут применяться в клинической практике. Авторы обзора на Pubmed считают, что ИИ будет помогать врачам отслеживать результаты лечения и давать пациентам объективные рекомендации.

Технологии расширяют возможности диагностики, но это не означает, что машины заменяют косметологов. В отличие от ИИ, врач обладает клиническим опытом и может принимать решения не в угоду сиюминутному желанию пациента, а исходя из долгосрочного результата.

По показаниям

Визит к косметологу часто строился по такому сценарию: пациент приходил в клинику с конкретным запросом, врач подбирал процедуру и выполнял ее. Сегодня специалист оценивает ситуацию, предлагает возможные решения и определяет последовательность действий. Еще недавно пациент мог прийти с фотографией знаменитости и попросить повторить ее черты. «Анатомия, пропорции, исходный объем тканей и мимика у всех отличается, поэтому одинаковая процедура может давать совершенно разные результаты. Задача косметолога предложить решение, учитывая индивидуальные особенности внешности», — говорит Елена Белякова.

Косметолог вправе отказать во вмешательстве, если методика не подходит конкретному человеку. «Профессионализм врача проявляется не только в умении выполнить манипуляцию, но и в способности аргументированно объяснить, почему ее не стоит делать», — добавляет Елена Белякова. «Доверительные отношения возникают не тогда, когда врач соглашается со всеми пожеланиями, а когда пациент понимает логику каждого назначения и видит, что специалист обеспечивает явный эффект и ориентируется на долгосрочный результат», — продолжает Андрей Аленичев.

Междисциплинарный подход

Поскольку состояние кожи связано с гормональным фоном, обменом веществ, воспалительными процессами и общим здоровьем, сегодня врачи активно взаимодействуют с эндокринологами, гинекологами или терапевтами. Впрочем, приносить на прием расширенные панели анализов и генетические тесты, каждому пациенту не обязательно. «Обследования должны назначаться по клиническим показаниям, — рассказывает Андрей Аленичев. Хороший анализ не тот, который моднее, дороже и сложнее, а тот, который помогает врачу принять правильное решение и повлияет на тактику лечения. Когда пациент понимает эту логику, диагностика перестает выглядеть дополнительной услугой и становится осознанной частью заботы о здоровье».

Еще одна тенденция — переход от изолированных манипуляций к сочетанным протоколам. Речь не о том, чтобы провести за один визит как можно больше процедур, а о том, чтобы подобрать методы, которые решают разные задачи и не противоречат друг другу и исключить лишние назначения. Например, работа может включать улучшение качества кожи и стимуляцию синтеза коллагена, коррекцию пигментации и сосудистых изменений, воздействие на мягкие ткани, а при необходимости — деликатную коррекцию объемов или мимической активности. Последовательность и интервалы зависят от состояния пациента, выбранных методик и их совместимости. «Самый современный сочетанный протокол — тот, который составлен лично для вас, а не выбран из готового меню процедур», — резюмирует Андрей Аленичев. Принципиально важно, что порядок действий определяется не модой на ту или иную технологию, а задачами и особенностями конкретного пациента.

В этом и заключается новая философия эстетической медицины: не исправлять отдельные недостатки по мере их появления, а последовательно управлять качеством кожи, надолго сохраняя ее ресурс.