После пяти лет томительного ожидания 25-секундный ролик разрешил едва ли не главную интригу в мировом кинематографе. Новым исполнителем роли Джеймса Бонда стал Роберт Паттинсон. За последнюю пятилетку во вселенной бондианы случилось больше перемен, чем за всю предыдущую историю. Теперь у легендарной франшизы, самой престижной в мире площадки для продакт-плейсмента, витрины мирового люкса, начинается новая жизнь.

Как у Джеймса Бонда сменилось начальство

Осенью 2021 г. в финале 25-го фильма франшизы «Не время умирать» на героя Дэниела Крейга обрушился град ракет. Джеймс Бонд погиб. Но в финальных титрах появилась надпись: James Bond Will Return. Хотя оставалось абсолютно неясно, когда это произойдет, а главное — как он будет выглядеть. Обсуждение этого вопроса началось немедленно. Среди наиболее вероятных кандидатов таблоиды, букмекеры и эксперты называли Аарона Тейлор-Джонсона, Генри Кавилла, Джеймса Нортона, Тома Харди, Реге-Жана Пейджа и Идриса Эльбу (последний вариант был особенно эффектным — исполнитель роли мрачного и харизматичного детектива Лютера мог стать первым в истории чернокожим Бондом). Но никто из претендентов не добрался даже до кастинга, который был официально открыт лишь в мае этого года. А осенью в прессе появился шорт-лист (вполне возможно, его сознательно слили, чтобы замерить реакцию соцсетей на каждого из кандидатов). В списке были совсем другие люди: британцы Каллум Тёрнер, Джек Лауден, Джош О’Коннор, Николас Холт, австралиец Джейкоб Элорди. И Роберт Паттинсон.

Фото: Amazon MGM Studios

Выбор неожиданен уже тем, что на роль Джеймса Бонда всегда брали малоизвестных на тот момент актеров, а 40-летний Паттинсон — среди самых крупных звезд своего поколения. За его плечами как блокбастеры — «Сумерки», «Бэтмен» и «Довод», так и авторское кино вроде «Маяка» или «Хорошего времени».

Одним из решающих аргументов в пользу Паттинсона стало его успешное сотрудничество с режиссером новой серии бондианы Дени Вильнёвом на съемках третьей «Дюны». Сценаристом был выбран создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Эту команду набрали абсолютно новые люди. В феврале прошлого года франшиза впервые за 63 года своего существования сменила владельцев — контролировавшая ее все это время семья Брокколи продала права компании Amazon MGM Studios за $1 млрд.

У той сделки были свои глубокие причины. В 2022 году Amazon за $8,5 млрд купила снимавшую фильмы о Бонде студию MGM. Но за эти деньги она получила лишь права на уже снятые картины, права на новые остались у Барбары Брокколи и ее сводного брата Майкла Уилсона.

Представления о том, как должна развиваться франшиза, радикально разошлись. В Amazon считали, что нужно действовать по модели Marvel и создать целую вселенную со спин-оффами, историями второстепенных персонажей и даже отдельными сериалами с женщинами в роли агента 007. Барбара Брокколи была с таким подходом категорически не согласна, считая, что фильмы о Бонде — это штучный продукт. Окончательный разлад произошел после того, как на одной из встреч руководство Amazon употребило по отношению к бондиане слово «контент» — для Брокколи это стало смертельным оскорблением. В декабре 2024 г. The Wall Street Journal опубликовала подробности той ссоры. Там говорилось, что Барбара называла топ-менеджеров Amazon «гребаными идиотами», заявляла, что может «держать Бонда в заложниках так долго, как сочтет нужным», и повторяла любимую фразу своего отца Альберта Брокколи: «Не позволяйте временным людям принимать постоянные решения». Статью прочитал владелец Amazon Джефф Безос, и, как, в свою очередь, утверждал The Hollywood Reporter, позвонил в MGM и заорал: «Мне плевать, сколько это будет стоить, избавьтесь от неё». На тот момент Брокколи было 64 года, а Майклу Уилсону — 83. О накопившейся усталости от бондианы оба говорили и раньше. Впрочем, семья Брокколи по условиям сделки осталась совладелицей франшизы и сохранила право голоса, уже не решающего. В день, когда было объявлено о том, что бондиана сменила владельца, Безос опубликовал в X короткий пост: «Кого бы вы выбрали следующим Бондом?». Тогда же новыми продюсерами франшизы стали Эми Паскаль (бывшая глава Sony Pictures, создавшая трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом) и Дэвид Хейман (продюсер всех фильмов о Гарри Поттере и «Паддингтона»).

Как закодируют агента 007

Теперь главная интрига в том, что произойдет дальше: сможет ли Amazon сохранить заданную «Казино „Рояль“» и «Скайфоллом» планку или с бондианой произойдет то же, что и со «Звездными войнами»?

В полном метре у Amazon случались как оглушительные неудачи (в прокате провалились «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и «Властелины Вселенной»), так и крупные успехи ( «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом собрал в мировом прокате более $685 млн, причем продюсировала его именно Эми Паскаль). Выбор команды для нового фильма скорее вселяет отптимизм, к тому же ни о чем, кроме как о полнометражной картине, речи пока не идет. Впрочем, есть и потенциальные проблемы. Так, съемки должны начаться в будущем году и Паттинсону придется их совмещать с работой над очередным «Бэтменом». Еще более серьезный вызов — с момента выхода последнего фильма о Бонде прошло слишком много времени и создателям придется полностью перепридумать весь визуальный код агента 007.

Отдельной интригой перезапуска остается судьба коммерческой экосистемы франшизы, ведь бондиана давно превратилась в главную люксовую витрину мирового кино, способную окупать значительную часть производственного бюджета еще на этапе съемок. В последнем фильме с Дэниелом Крейгом «Не время умирать» эксперты рекламного рынка насчитали рекордные 77 брендов — от четырех нерушимых ветеранов серии, остающихся с агентом 007 с 1960-х годов (Aston Martin, Land Rover, Smirnoff и оружейного дома Walther), до 47 дебютантов. Причем наряду с классическим тяжелым люксом — часами Omega, костюмами Tom Ford, кашемиром Brunello Cucinelli и N.Peal, камерами Leica и бриллиантами Chopard — в кадре всё чаще стали появляться и вполне демократичные марки вроде Marks & Spencer, Massimo Dutti, Clarks и даже возрожденной Nokia, что отражало курс продюсеров на омоложение и демократизацию аудитории.

С переходом творческого контроля к Amazon и утверждением Роберта Паттинсона привычный расклад сил среди спонсоров неизбежно изменится. Во-первых, сам Паттинсон более десяти лет остается амбассадором Dior Homme, что ставит под удар многолетнюю монополию Tom Ford на гардероб суперагента. Во-вторых, под вопросом оказался даже главный автомобильный символ серии: накануне анонса нового актера концерн Aston Martin неожиданно заключил крупное партнерство со «Звездными войнами», заставив аналитиков гадать, не уступит ли британский спорткар место в гараже MI6 новому игроку. Наконец, сам Amazon вряд ли пройдет мимо возможности познакомить агента 007 со своими многочисленными продуктами и сервисами.

Джентльменский набор Джеймса Бонда

Одной из важнейших составляющих бондианы с самого начала был стиль главного героя — его авто, часы, гаджет из секретной лаборатории Q. Он менялся с каждым новым исполнителем роли Бонда.

Шон Коннери (1962–1967, 1971): рождение легенды При Коннери был заложен фундамент бондовской эстетики и обозначен безупречный стиль агента 007. Автомобиль: Aston Martin DB5. Любимая марка Бонда впервые появилась в фильме «Голдфингер» (1964). У той модели в фарах были пулеметы, а пассажирское кресло можно было катапультировать.

Любимая марка Бонда впервые появилась в фильме «Голдфингер» (1964). У той модели в фарах были пулеметы, а пассажирское кресло можно было катапультировать. Часы: Rolex Submariner. Коннери носил собственные часы, в «Шаровой молнии» (1965) в них встроили счетчик радиации.

Коннери носил собственные часы, в «Шаровой молнии» (1965) в них встроили счетчик радиации. Гаджет: реактивный ранец Bell Rocket Belt. Использовался в «Шаровой молнии» и был не бутафорским — снимался реальный каскадёр на экспериментальном аппарате.

Джордж Лэзенби (1969): аристократичный минимализм Единственный фильм с участием австралийца («На секретной службе Её Величества») продолжил заданную эстетику. Автомобиль: Aston Martin DBS. Продюсеры решили оставить эту модель без шпионских дополнений.

Продюсеры решили оставить эту модель без шпионских дополнений. Часы: Rolex Chronograph (ref. 6238). Редкая модель, предшественница знаменитой серии Daytona.

Редкая модель, предшественница знаменитой серии Daytona. Гаджет: карманный фотоаппарат Minox. Лэзенби использовал лишь шпионскую камеру и миниксерокс, спрятанный в портсигаре.

Роджер Мур (1973–1985): эпоха иронии и техно-фантастики При Роджере Муре лаборатория Q поставила производство гаджетов для Бонда на конвейер. Автомобиль: Lotus Esprit S1. В фильме «Шпион, который меня любил» (1977) этот спорткар умел превращаться в настоящую подводную лодку с торпедами.

В фильме «Шпион, который меня любил» (1977) этот спорткар умел превращаться в настоящую подводную лодку с торпедами. Часы: Seiko 0674 LC и TV Watch. Соответствовали моде 70-х на кварцевые хронометры. Ну и при необходимости становились детонатором или даже телевизором.

Соответствовали моде 70-х на кварцевые хронометры. Ну и при необходимости становились детонатором или даже телевизором. Гаджет: лодка-крокодил и ручка с кислотой. Лодка, которую использовал агент 007, маскировалась под рептилию, а пишущая ручка становилась орудием убийства.

Тимоти Далтон (1987–1989): суровый реализм Далтон вернул агенту 007 жесткость книжного первоисточника Яна Флеминга, а его арсенал стал более утилитарным и смертоносным. Автомобиль: Aston Martin V8 Vantage Volante. В фильме «Искры из глаз» (1987) в колесные диски встроили лазеры, из машины выдвигались лыжи, реактивные двигатели, а еще ее можно было заставить самоуничтожиться.

В фильме «Искры из глаз» (1987) в колесные диски встроили лазеры, из машины выдвигались лыжи, реактивные двигатели, а еще ее можно было заставить самоуничтожиться. Часы: TAG Heuer Professional Night-Dive. Единственное появление бренда в бондиане — здесь его представляла специальная модель для дайвинга.

Единственное появление бренда в бондиане — здесь его представляла специальная модель для дайвинга. Гаджет: брелок-свисток и тюбик. В «Искрах из глаз» Бонд использовал брелок, который от свиста владельца выпускал дымовую завесу, а в «Лицензии на убийство» (1989) прятал пластиковую взрывчатку в тюбик из-под пасты.

Пирс Броснан (1995–2002): лоск девяностых и цифровые технологии Бонд знакомится с мобильными телефонами и интернетом в эпоху крупных контрактов с мировыми брендами. Автомобиль: BMW Z3, BMW 750iL и Aston Martin V12 Vanquish. Три фильма Броснан ездил на немецких машинах (однажды управляя одной из них с заднего сиденья через телефон Ericsson), но в «Умри, но не сейчас» (2002) вернулся к Aston Martin — на этот раз с режимом невидимки.

Три фильма Броснан ездил на немецких машинах (однажды управляя одной из них с заднего сиденья через телефон Ericsson), но в «Умри, но не сейчас» (2002) вернулся к Aston Martin — на этот раз с режимом невидимки. Часы: Omega Seamaster Professional 300M. С фильма «Золотой глаз» (1995) в бондиане началась эпоха этого бренда. Внутри иногда скрывались лазер для резки металла и лебедка с тросом.

С фильма «Золотой глаз» (1995) в бондиане началась эпоха этого бренда. Внутри иногда скрывались лазер для резки металла и лебедка с тросом. Гаджет: телефон Ericsson JB988. В телефоне Броснана в «Завтра не умрет никогда» (1997) были электрошокер, сканер отпечатков пальцев, и отмычка.