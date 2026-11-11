Банки не приняли предложения операторов по маркировке звонков

Банки пока не приняли предложения по урегулированию вопроса маркировки звонков, заявили МТС и «Мегафон». Операторы готовы предложить пакетное решение, при котором увеличение числа звонков не будет напрямую повышать расходы финансовых организаций. Банки же опасаются, что маркировка может помешать работе коллекторов

Предложения МТС и «Мегафона» по маркировке звонков пока не получили согласия банков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное заявление операторов.

Компании неоднократно предлагали выделить отдельные телефонные номера для банковских звонков, направленных на борьбу с мошенничеством. Их использование можно оформить отдельным договором с фиксированным объемом вызовов и соответствующей маркировкой, пояснили операторы.

«К сожалению, на данный момент наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора», — говорится в заявлении.

Банки опасаются, что маркировка звонков может помешать работе коллекторов. По сведениям финансовых организаций, которые привели МТС и «Мегафон», более 85% исходящих банковских звонков предназначены для взыскания задолженности. Операторы признают опасения банков: пометка «коллекторские услуги» может затруднить дозвон до должников и увеличить расходы. МТС и «Мегафон» считают, что проблему можно решить за счет пакетных условий.

В конце сентября операторы предупредили банки о возможной блокировке немаркированных звонков с 15 октября. Ограничения должны были затронуть организации, которые не заключили договоры о маркировке или не выполняли их условия. Однако по предложению Минцифры операторы предоставили отсрочку.

30 октября Минцифры сообщило о договоренности отложить ограничения до 13 ноября. К тому моменту операторы «большой четверки» направили пяти крупнейшим банкам предложения по условиям маркировки. Финансовым организациям дали дополнительное время на их рассмотрение и согласование договоров.