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Банки не приняли предложения операторов по маркировке звонков

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 16:34
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Банки пока не приняли предложения по урегулированию вопроса маркировки звонков, заявили МТС и «Мегафон». Операторы готовы предложить пакетное решение, при котором увеличение числа звонков не будет напрямую повышать расходы финансовых организаций. Банки же опасаются, что маркировка может помешать работе коллекторов
Предложения МТС и «Мегафона» по маркировке звонков пока не получили согласия банков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное заявление операторов.
Компании неоднократно предлагали выделить отдельные телефонные номера для банковских звонков, направленных на борьбу с мошенничеством. Их использование можно оформить отдельным договором с фиксированным объемом вызовов и соответствующей маркировкой, пояснили операторы.
«К сожалению, на данный момент наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора», — говорится в заявлении.
Банки опасаются, что маркировка звонков может помешать работе коллекторов. По сведениям финансовых организаций, которые привели МТС и «Мегафон», более 85% исходящих банковских звонков предназначены для взыскания задолженности. Операторы признают опасения банков: пометка «коллекторские услуги» может затруднить дозвон до должников и увеличить расходы. МТС и «Мегафон» считают, что проблему можно решить за счет пакетных условий.
В конце сентября операторы предупредили банки о возможной блокировке немаркированных звонков с 15 октября. Ограничения должны были затронуть организации, которые не заключили договоры о маркировке или не выполняли их условия. Однако по предложению Минцифры операторы предоставили отсрочку.
30 октября Минцифры сообщило о договоренности отложить ограничения до 13 ноября. К тому моменту операторы «большой четверки» направили пяти крупнейшим банкам предложения по условиям маркировки. Финансовым организациям дали дополнительное время на их рассмотрение и согласование договоров.
Обязательная маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 г. При входящем вызове абонент видит название организации и категорию звонка. Мера призвана защитить пользователей от спама.
Тэги
Банки Операторы Маркировка

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