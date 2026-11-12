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Финляндия ограничит въезд российским спортсменам с 16 ноября

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 15:43
Фото: András Rátonyi/Unsplash
Финляндия ужесточит правила въезда для российских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе, сообщил МИД страны. Ограничения начнут применять с 16 ноября. Они затронут въезд по краткосрочным рабочим визам, если работа не связана с национальными интересами Финляндии
Правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда для российских спортсменов, включая атлетов с нейтральным статусом, сообщил финский МИД.
Власти будут учитывать новые правила при рассмотрении визовых заявлений и проверке условий въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября.
В резолюции от 12 ноября правительство назвало въезд граждан России без существенной необходимости, в том числе для краткосрочной работы по визе, угрозой международным отношениям Финляндии. МИД сослался на Визовый кодекс ЕС и Шенгенский кодекс о границах, которые предусматривают отказ в визе и въезде при наличии такой угрозы.
Ограничения будут действовать независимо от того, из какой страны россиянин приезжает в Финляндию. Виза, выданная другой страной, не исключает отказа во въезде или пребывании, если поездка противоречит финским ограничениям. Работать по шенгенской визе россиянам разрешат только в сферах, важных для национальных интересов Финляндии, говорится в сообщении. 
В октябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о намерении предложить Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он объяснил инициативу необходимостью укрепить безопасность Европы. Сама Финляндия ограничила туристический въезд граждан России в сентябре 2022 г.
Тэги
Визы Спортсмены Финляндия

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