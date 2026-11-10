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Ирина Окладникова возглавила набсовет Аналитического центра при правительстве

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 21:28
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Вице-премьер — глава аппарата правительства Ирина Окладникова назначена председателем набсовета Аналитического центра при правительстве. Дмитрия Григоренко тем же распоряжением исключили из состава набсовета
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Ирина Окладникова назначена председателем набсовета Аналитического центра при кабмине. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале опубликования официальных правовых актов.
Этим же распоряжением из состава набсовета исключен Дмитрий Григоренко, которого президент РФ Владимир Путин освободил от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства 22 октября. Вместо него глава государства назначил Ирину Окладникову из Минфина. Дмитрий Григоренко занимал этот пост с января 2020 г.
19 октября пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков сообщил, что Дмитрий Григоренко сам попросил о переходе на другую работу.
После кадровых перестановок Дмитрий Григоренко также покинул пост главы набсовета ВТБ и сложил полномочия председателя набсовета ВЭБ.РФ. 
Тэги
Ирина Окладникова Михаил Мишустин Правительство

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