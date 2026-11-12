Кабмин распространил меры поддержки на пострадавших от ракет продавцов Ozon и WB

Правительство распространило меры поддержки на продавцов Ozon и Wildberries, которые пострадали от ракетных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Минфин. До сих пор на поддержку мог рассчитывать только бизнес, пострадавший от БПЛА

Правительство уточнило правила поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на объекты маркетплейсов, передает пресс-служба Минфин.

Теперь на поддержку смогут рассчитывать продавцы, которые пострадали не только от атак беспилотников, но и от любых видов ракет и реактивных систем залпового огня.

Если предприниматель работает одновременно с Wildberries и Ozon, при решении о помощи будут учитываться совокупные потери от атак на объекты маркетплейсов, уточнили в Минфине. Там добавили, что получать поддержку, как и прежде, смогут компании и индивидуальные предприниматели, ущерб которых превысил 5% годового дохода. Для бизнеса, зарегистрированного после 1 декабря 2025 г., сравнивать потери с выручкой не потребуется, уточнили в Минфине.

Меры поддержки пострадавших продавцов Wildberries правительство утвердило 26 августа. Они предусматривают отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов со сроками платежей с августа 2026 г. по июль 2027 г., последующую рассрочку, а также приостановку проверок до конца 2026 г. Для пострадавшего бизнеса на Ozon аналогичную поддержку закрепили постановлением от 30 сентября.

В августе Банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады и логистические центры. Регулятор предложил реструктурировать их кредиты, не начислять неустойку и не требовать досрочного погашения. Бюро кредитных историй рекомендовали не учитывать такую реструктуризацию как причину для снижения рейтинга заемщика.