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Кирилл Дмитриев: Владимир Путин отдал инструкции для прекращения огня в Алешках

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 05 ноя 2026 20:05
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин лично отдал все необходимые инструкции для прекращения огня в Алешках, заявил на встрече в Белом доме спецпредставитель главы государства, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие
Президент России Владимир Путин лично отдал указания для успешного прекращения огня в Алешках Херсонской области. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп. Трансляция велась на сайте Белого дома. В мероприятии также участвовала уполномоченной по правам человека в России Яна Лантратова.
«Президент [Владимир] Путин лично отдал все необходимые указания для того, чтобы гарантировать успешное осуществление режима прекращение огня в Алешках. Украинская сторона соблюдала режим прекращения огня, и данная гуманитарная миссия показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Он также поблагодарил Меланию Трамп за содействие по прекращению огня в Алешках и отметил, что Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
В свою очередь, Мелания Трамп заявила, что представители РФ и Украины усердно работали над проведением гуманитарной миссии в Алешках. Она подчеркнула, что участвовала во всех этапах подготовки гуманитарной миссии.
2 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении гуманитарной операции в Алешках и высоко оценил координацию между ее участниками. Он также выразил признательность США за содействие, отдельно отметив усилия Мелании Трамп.
Гуманитарная миссия стала возможна после введения режима прекращения огня на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября.
Тэги
Кирилл Дмитриев Владимир Путин Мелания Трамп

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